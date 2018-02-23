В Алтайском крае усложнят процесс ликвидации больниц

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект об обязательном общественном обсуждении при оптимизации и ликвидации медучреждений. Теперь регионы должны будут создавать четырехсторонние комиссии. Если в населенном пункте только одна больница, то придется собирать местных жителей и спрашивать их мнения.

По словам вице-спикера АКЗС Сергея Серова, решать оптимизировать больницу или нет будет не региональный минздрав, а специальная комиссия, в которую войдут представители законодательного органа, представители некоммерческих медицинских учреждений и общественники — на пропорциональной основе.

Поправки, касающиеся оптимизации больниц, сегодня планируется принять сразу в двух чтениях. Ожидается, что они вступят в силу в течение месяца.

Напомним, в середине декабря в поселке Малиновое озеро Алтайского края разгорелся скандал из-за объединения Михайловской ЦРБ и службы скорой помощи поселка. Жители поселка написали обращение к президенту России Владимиру Путину и попросили его остановить оптимизацию единственной в поселке медсанчасти.