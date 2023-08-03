В Бийске люди стали больше обращаться в больницу с ожогами от борщевика

Многие не сразу понимают, что сок растения попал на кожу.

Среди пациентов - дачники, которые пытаются бороться с борщевиком. Его коварство заключается в том, что обжигает он не сразу, как крапива. Поэтому сложно понять, что на кожу попал сок растения, сообщает Бийский рабочий.

Медики предупреждают, что при попадании сока борщевика на кожу нужно обязательно укрыться от солнечных лучей. Важно как можно скорее тщательно промыть кожу холодной водой. Это позволит удалить остатки сока и остановить последующую реакцию.

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