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Здоровье

В Госдуме предлагают разрешить россиянам брать больничный при депрессии

В России депрессивное расстройство не считается уважительной причиной для получения больничного листа. Однако все может измениться. Депутат Алексей Кобилев предложил Министерству здравоохранения и Министерству труда оплачивать выходные россиянам, которые страдают от депрессии, пишет NEWS.ru.

Депрессия.
Депрессия.
CCO.

Кобилев утверждает, что из-за психологических проблем производительность труда работников существенно падает. Также он привёл в пример европейские страны, где большая часть больничных берется именно из-за психологических проблем. Депутат считает неправильным то, что в России такие проблемы пытаются скрыть.

«Прошу вас дать поручение проанализировать возможность и целесообразность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, прошедших соответствующий курс лечения и имеющих больничный лист (заключение врача-психотерапевта) с подтверждённым диагнозом „депрессивное (и/или тревожное) расстройство“, в целях увеличения периода их психоэмоциональной реабилитации», — говорится в депутатском запросе.

По словам психотерапевта Владимира Файнзильберга, врач может выписать больничный, если у пациента пониженное настроение в течение недели или дольше, а также двигательная и интеллектуальная заторможенность.

Такой листок нетрудоспособности действителен лишь на 6 дней. Чтобы продлить его понадобится врачебно-контрольная комиссия.

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