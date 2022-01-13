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Здоровье

В крещенских купаниях без QR-кодов запретили участвовать жителям российского города

Жители Магнитогорска, желающие окунуться в прорубь на Крещение, смогут это сделать только при предъявлении QR-кода. Его нужно будет предъявить при входе в помещение для переодевания.

Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Крещение в Барнауле, 19 января 2016 год.
Анна Зайкова

Для крещенских купаний организованы три купели на территории водно-гребной базы спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Все желающие смогут совершить ритуальное погружение в прорубь 18 и 19 января.

«На месте будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД обеспечат безопасность при проведении мероприятия. Для удобства горожан обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева. В соответствии с требованием Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода», — говорится в сообщении администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии также предупредили, что купание в самостоятельно оборудованных прорубях может быть опасным для жизни и здоровья, пишет News.ru.

Между тем в Барнауле из-за ковида не будет купели на Оби и Крестного хода, но зато построят Крещенский городок.

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