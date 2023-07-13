13 июля
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Здоровье

В крупной алтайской клинике создадут отделение реабилитации за 40 млн рублей

В алтайском онкодиспансере началась реконструкция дополнительных помещений для отделения медицинской реабилитации. Впервые в истории клиники для восстановления онкологических пациентов появятся специальные тренажерные залы и зона психологической разгрузки, сообщает пресс-служба медучреждения.

Алтайский краевой онкологический диспансер.
Алтайский краевой онкологический диспансер.
akod22.ru

«Также будет открыто четыре дополнительных физиокабинета, благодаря чему мы сможем выполнять весь спектр физиопроцедур, рекомендованных онкологическим пациентам для восстановления утраченных функций», - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации онкоцентра Ирина Матвеева.

В настоящий момент в онкодиспансере проводится перепланировка помещений согласно плану реконструкции, на втором этапе будут выполнены отделочные работы. Параллельно с этим закупают необходимое оборудование и медицинские изделия. Часть из них уже начала поступать в клинику. Эксплуатация новых помещений начнется уже этой осенью.

Общая стоимость проекта по расширению отделения реабилитации составила более 40 млн рублей. При этом стоимость ремонтно-строительных работ (порядка 5 млн) полностью финансируется из регионального бюджета, оборудование покупают за счет специализированной федеральной программы по медицинской реабилитации.

Онкологический диспансер.
Онкологический диспансер.
Анна Зайкова.

«Онкологическая служба нашего региона впервые вошла в программу, - рассказал главный врач алтайского онкодиспансера, главный внештатный онколог региона Игорь Вихлянов. - Для наших пациентов это крайне важное событие. Благодаря современным методам диагностики и лечения рак перестает быть фатальным заболеванием. Наши пациенты живут долгие годы, и наша задача - обеспечить максимально высокий уровень качества этой жизни, вернуть, насколько это возможно, утраченные по причине болезни или в результате тяжелого лечения функции организма».

Специализированное отделение медицинской реабилитации в алтайском онкологическом диспансере открыли в декабре 2022 года. Реабилитационные программы в нем прошли уже более 200 пациентов.

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