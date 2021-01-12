В лаборатории Сбербанка придумали, как распознать коронавирус по звуку

Вероятность заражения определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и по трем звуковым моделям — голоса, дыхания и кашля, сообщает «Интерфакс».
Звуковые файлы преобразуются в спектрограмму, которая показывает распределение мощности сигнала на разных частотах. Затем ее анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую тренировали на базе более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.
Средний ROC AUC (площадь под «кривой ошибок») созданной модели на данный момент равен 0,8, но в Сбере ожидают, что качество модели улучшится за счет увеличения объема анализируемых данных, в том числе собранных с помощью мобильного приложения.
Приложение с этим чекером скоро будет доступно в App Store и Google Play, пообещал представитель Сбера.