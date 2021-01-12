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12 января
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Здоровье

В лаборатории Сбербанка придумали, как распознать коронавирус по звуку

Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка разработала алгоритм, который в течение 60 секунд по звуку может определить вероятность того, что человек болен COVID-19, рассказал первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Вероятность заражения определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и по трем звуковым моделям — голоса, дыхания и кашля, сообщает «Интерфакс».

Звуковые файлы преобразуются в спектрограмму, которая показывает распределение мощности сигнала на разных частотах. Затем ее анализирует глубокая сверточная нейронная сеть, которую тренировали на базе более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.

Средний ROC AUC (площадь под «кривой ошибок») созданной модели на данный момент равен 0,8, но в Сбере ожидают, что качество модели улучшится за счет увеличения объема анализируемых данных, в том числе собранных с помощью мобильного приложения.

Приложение с этим чекером скоро будет доступно в App Store и Google Play, пообещал представитель Сбера.

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