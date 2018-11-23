В микрорайоне Восточном закрывают детскую поликлинику в шаговой доступности

Анастасия Расторгуева, жительница микрорайона «Восточный», рассказала, что в старом здании была ветхая кровля и плохая лестница на второй этаж: «Конечно, это все стало сразу невыгодно и решили закрыть поликлинику, а всех обслуживаемых детей переводят в другой филиал».
В поликлинике на Маяковского, 8 обслуживалось 1,4 тысяч детей, сообщили altapress.ru в учреждении. Теперь их перенаправят в поликлинику на Строителей, 32а. Учреждение расположены в 5−7 остановках от их домов.
Анастасия Расторгуева,
жительница микрорайона «Восточный»:
С двумя или тремя маленькими детьми, думаете, выгодно ежедневно ездить на маршрутках, где не сядешь с коляской/санками? Для нашего микрорайона это было единственное детское медучреждение, работали хорошие, отзывчивые специалисты. И для родителей с новорожденными и многодетным семьям эта поликлиника просто необходима! Здесь и близко, и удобно, и уже привычно в первую очередь для детей.