Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 ноября 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье
224

В микрорайоне Восточном закрывают детскую поликлинику в шаговой доступности

На улице Маяковского, 8 (микрорайон Восточный) в Барнауле с 1 декабря закрывают детскую поликлинику из-за аварийного состояния здания. Мама двоих детей пожаловалась в паблик Barnaul22, что возить детей в другие поликлиники города сложно.

Маяковского, 8.
Маяковского, 8.
yandex.ru.

Анастасия Расторгуева, жительница микрорайона «Восточный», рассказала, что в старом здании была ветхая кровля и плохая лестница на второй этаж: «Конечно, это все стало сразу невыгодно и решили закрыть поликлинику, а всех обслуживаемых детей переводят в другой филиал».

В поликлинике на Маяковского, 8 обслуживалось 1,4 тысяч детей, сообщили altapress.ru в учреждении. Теперь их перенаправят в поликлинику на Строителей, 32а. Учреждение расположены в 5−7 остановках от их домов.

Анастасия Расторгуева,
жительница микрорайона «Восточный»:

С двумя или тремя маленькими детьми, думаете, выгодно ежедневно ездить на маршрутках, где не сядешь с коляской/санками? Для нашего микрорайона это было единственное детское медучреждение, работали хорошие, отзывчивые специалисты. И для родителей с новорожденными и многодетным семьям эта поликлиника просто необходима! Здесь и близко, и удобно, и уже привычно в первую очередь для детей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость