В микрорайоне Восточном закрывают детскую поликлинику в шаговой доступности

На улице Маяковского, 8 (микрорайон Восточный) в Барнауле с 1 декабря закрывают детскую поликлинику из-за аварийного состояния здания. Мама двоих детей пожаловалась в паблик Barnaul22 , что возить детей в другие поликлиники города сложно.

Анастасия Расторгуева, жительница микрорайона «Восточный», рассказала, что в старом здании была ветхая кровля и плохая лестница на второй этаж: «Конечно, это все стало сразу невыгодно и решили закрыть поликлинику, а всех обслуживаемых детей переводят в другой филиал».

В поликлинике на Маяковского, 8 обслуживалось 1,4 тысяч детей, сообщили altapress.ru в учреждении. Теперь их перенаправят в поликлинику на Строителей, 32а. Учреждение расположены в 5−7 остановках от их домов.

Анастасия Расторгуева,

жительница микрорайона «Восточный»: