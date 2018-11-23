Роскомнадзор штрафует Юрия Дудя за мат в блогах Sports.ru

Один из штрафов Дудь получил за текст из фанатского блога про футбольный клуб «Спартак». Другой — за публикацию видео из Рима, когда сломался эскалатор, на котором ехали фанаты ЦСКА и ругались матом во время ЧП.
Дмитрий Навоша пишет, что Дудь данные посты не читал и не редактировала, «поэтому претензии к нему абсурдны».
«Ведомости» уточняют, что Sports.ru — одно из крупнейших спортивных российских СМИ. На сайте издания размещают редакционные материалы и блоги фанатов. На протяжении почти 20 лет оно работало без регистрации СМИ, но в мае этого года получило ее.
Роскомнадзор также прокомментировал ситуацию на странице в Facebook. Пост сообщает, что употребление нецензурной брани зарегистрированным средством массовой информации в России по закону запрещено. За публикацию редакционных или пользовательских материалов с матом предусмотрена административная ответственность, которую несет редакция.
По словам Навоши, юристы Sports.ru планирует оспаривать в вышестоящем суде как уже принятые решения по штрафам, так и те, которые возможны в будущем. Он заявляет, что закону пользовательские блоги на сайте медиа не противоречат.
«Посты не попадают в ленту редакционных материалов, пока их не выбрал редактор — и тогда уж он их прочтет и отредактирует, где требуется. Нет, никакого дополнительного риска для граждан и нравственности устранение этого кафкианского абсурда не создает», — пишет Навоша.