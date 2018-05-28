В Минзраве рассказали, каким образом средний возраст россиян достигнет 80 лет

Однако, по словам Скворцовой, для этого надо выполнить целый комплекс соотвествующих мер.

— Выполнить такую задачу реально, но только с помощью комплекса мер. В их числе профилактика. Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60% успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни.

Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий.

Третье направление — повышение качества медицинской помощи и ее доступности в том случае, если человек уже заболел. Есть несколько основных причин смертности. На первом месте — сосудистые заболевания. На них в России приходится примерно 48% всех смертей. На втором месте — онкология (15%). Во всем мире количество онкологических заболеваний увеличивается с учетом роста продолжительности жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин. В том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас мы можем спасти таких пациентов.