В Минзраве рассказали, каким образом средний возраст россиян достигнет 80 лет

Вполне реальной задачей считает достижение средней продолжительности жизни россиян в 80 лет глава Минзрава РФ Вероника Скворцова. Об этом чиновник рассказала в интервью газете "Известия".
Однако, по словам Скворцовой, для этого надо выполнить целый комплекс соотвествующих мер.
Вероника Скворцова,
министр здравоохранения РФ:
— Выполнить такую задачу реально, но только с помощью комплекса мер. В их числе профилактика. Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Примерно 60% успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни.
Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий.
Третье направление — повышение качества медицинской помощи и ее доступности в том случае, если человек уже заболел. Есть несколько основных причин смертности. На первом месте — сосудистые заболевания. На них в России приходится примерно 48% всех смертей. На втором месте — онкология (15%). Во всем мире количество онкологических заболеваний увеличивается с учетом роста продолжительности жизни. Люди начали доживать до рака, а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин. В том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта. Сейчас мы можем спасти таких пациентов.
Также Скворцова рассказала, что Минздрав собирается делать для сокращения смертности россиян.
Вероника Скворцова,
министр здравоохранения РФ:
— Задачи, которые мы перед собой ставим, — это развитие сосудистой программы и разработка комплексной, комбинированной онкологической программы. Последняя включает много составляющих. От правильной и быстрой диагностики и создания референс-лабораторий (морфологических, иммуногистохимических, генетических) до организации мощных протонных центров, центров онкорадиологии и внедрения новых препаратов: иммунных и таргетных. Это огромное поле.
При Минздраве создан специальный координационный совет — программу под нашим руководством разрабатывают более 60 ведущих специалистов страны. Она будет готова в конце лета.
Напомним, что президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году она должна быть повышена до 80 лет.
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