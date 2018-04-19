В России хотят штрафовать беременных женщин за курение и употребление алкоголя

Штрафовать продающих алкоголь или табак беременным женщинам на сумму до 1 млн руб. предлагают в заксобрании Ленинградской области. При этом штраф для самих беременных, которые употребляют спиртное, принимают наркотики и курят сигареты, предлагается сделать в размере 5 тыс. руб., пишет РИА Новости.
Автор пакета документов, депутат областного парламента Владимир Петров, в ближайшее время вынесет свои предложение на рассмотрение Ленинградского заксобрания, которое может рекомендовать этот законопроект в Госдуму для создания нового федерального закона.
Депутат предлагает законодательно установить общий запрет на продажу беременным женщинам табака и алкогольной продукции, а также установить запрет потребление.
Как следует из текста проекта, за розничную продажу беременной женщине алкогольной продукции предусматривается штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Кроме того, продажу беременной женщине табачной продукции или табачных изделий предлагается наказывать штрафом для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
Депутат также предлагает ввести ответственность в виде наложения "административного штрафа в размере от 4 тысяч рублей до 5 тысяч рублей" и за нахождение в состоянии опьянения беременной женщины, потребление (распитие) ею алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ либо потребление ею табака.
Также проект предлагает ставить "на профилактический учет" тех беременных женщин, которые нарушают запрет потребления алкогольной или табачной продукции.
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