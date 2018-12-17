В России планируется снизить смертность на 17% к 2024 году

Через пять лет продолжительность жизни в России должна увеличиться до 78 лет. Достичь этого планируется за счет борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова после заседания президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам 17 декабря. Об этом сообщила «Российская газета».

Обсуждались скорректированные паспорта нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука». В том числе пытались в конкретных показателях определиться с их вкладом в поставленные президентом национальные цели развития. Реализация мероприятий национального проекта «Здравоохранение» должна снизить смертность в России на 17%.

В социальном блоке кабинета министров главными задачами считают обеспечение естественного прироста населения и увеличение продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

«В рамках мероприятий, которые реализуются по национальному проекту „Здравоохранение“, мы предполагаем снизить смертность на 17 процентов. То есть спасти за этот период более 200 тысяч человеческих жизней», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя итоги заседания.

Существенный вклад в этот результат должны внести подпроекты по сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Смертность от первых должна быть снижена на 24%, от онкологии — на 8%.

По словам Голиковой, в борьбу с онкологическими заболеваниями вкладываются наибольшие средства — около 750 млрд рублей. Основная часть ресурсов пойдет на увеличение оплаты оказываемой медицинской помощи по онкологии: обеспечение химиотерапевтическим лечением и лучевую терапию.

Также вице-премьер выделила проект по поддержке детского здравоохранения. На реконструкцию детских медицинских учреждений планируется направить 37,6 млрд рублей. В нацпроекте «Демография» основные усилия направлены на повышение мотивации к рождению детей. «К 2024 году суммарный коэффициент рождаемости должен составить 1,7, — подчеркнула Татьяна Голикова. — В 2017 году он был 1,62».

За счет пособий на первого ребенка поддержку получат 35% российских семей, средства материнского капитала за рождение второго ребенка получат 40%.