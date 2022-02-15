В России планируют создать препарат для «ядерного» уничтожения рака

Всерегиональное объединение «Изотоп» организовало конкурс на создание соединения модифицированных антител с изотопом торий-227 (так называемых биоконъюгатов).

Также планируют проведение испытаний эффективности на модельных лабораторных животных и устойчивости. Эти работы предстоит выполнить в 2022 году.

«Речь идет о создании препарата на основе моноклональных антител, адресно „нацеленного“ на клетки рака простаты — одного из самых распространенных видов злокачественных заболеваний у мужчин», — уточняет агентство.

Ученые отметили, что у тория-227 есть значительные преимущества. Во-первых, у него большая относительная эффективность «ликвидации» раковых клеток.

Во-вторых, при радиоактивном распаде образуется дочерний радионуклид радий-223, который избирательно накапливается в костях и обеспечивает дополнительный лечебный эффект, уничтожая метастазы.

По данным исследователей, препарат будет не только эффективно убивать раковые клетки, но и значительно повысит выживаемость пациентов по сравнению с традиционной химиотерапией.

Ранее алтайские врачи рассказали, как обнаружить у себя рак и что такое онкобезалаберность.