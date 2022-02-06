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Здоровье

Главный онколог Минздрава допустил рост запущенных случаев рака из-за пандемии

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн допустил рост случаев запущенного рака и летальных исходов из-за COVID-19. В первую очередь из-за того, что приостановлены диспансеризация и онкоскрининги.

"Красная зона" в Диагностическом центре.
"Красная зона" в Диагностическом центре.
Дмитрий Лямзин.

Об этом Андрей Каприн заявил в своем недавнем интервью, пишет «Лента». Он отметил, что рост ожидается за счет случаев злокачественных опухолей, не диагностированных в течение 2020 года.

«Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям», — сказал врач.

По предварительным данным Росстата, за восемь месяцев 2021 года смертность от злокачественных опухолей снизилась до 191,3 случая на 100 тысяч населения, в то время как годовой показатель 2020 года составлял 199 случаев на 100 тысяч.

В 2021 году в России было выявлено более 791 тысячи злокачественных новообразований, 19,3 процента достигли поздней стадии.

Ранее altapress.ru побывал в Диагностическом центре, который перепрофилировался в ковидную поликлинику.

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