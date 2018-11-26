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26 ноября
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Здоровье
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В России с 2019 года хотят поднять возраст продажи алкоголя

Министерство здравоохранения подготовило законопроект, согласно которому с 2019 года могут поднять возраст продажи алкоголя до 21 года, передает ТАСС.

Подростки, алкоголь.
Подростки, алкоголь.
СС0

По словам замминистра Олега Салагая, сейчас документ проходит проработку и экспертное обсуждение:

Рассчитываем, что в пределах нескольких месяцев мы уже сможем представить соответствующий текст законопроекта для обсуждения.

До этого в правительстве заявляли, что готовы рассмотреть варианты повышения возраста, с которого снимаются ограничения на приобретение алкоголя, с 19 лет до 21 года.

По словам Салагая, до 21-летнего возраста человек более уязвим «с точки зрения формирования стереотипа рискованного поведения в будущем».

Чиновник говорит, что, согласно международному опыту, снижается целый ряд негативных социальных последствий потребления алкоголя.

Олег Салагай,
заместитель министра здравоохранения:

Например, повышение этого возраста приводило к снижению числа ДТП с участием молодых людей, потому что в этот период, к сожалению, часто ДТП происходят с участием молодежи, находящейся в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник Салагая Вероника Скворцова ранее заявляла, что увеличение возраста продажи алкоголя является «абсолютно правильной мерой». Минздрав России также дорабатывает законопроект об ограничении продажи алкоголя людям, находящимся в нетрезвом состоянии.

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