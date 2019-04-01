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1 апреля 2°C

В России стартовала дополнительная иммунизация против кори

«Подчищающая» иммунизация среди россиян и трудовых мигрантов стартовала 1 апреля во всех регионах РФ. Мероприятия запланированы с 1 апреля до 1 октября 2019 года. Контролировать процесс будет лично глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Лекарства, таблетки, шприц.
Лекарства, таблетки, шприц.

Финансирование на закупку вакцин выделят власти регионов России. Работодатели, у которых работают иностранцы, должны провести иммунизацию сотрудников, пишет riafan.ru. На сегодняшний день эффективной профилактикой кори является прививка.

Корь является инфекционным заболеванием, которое передает воздушно-капельным путем. В 47 странах Европы в прошлом году корью заразились более 82 тысяч человек.

В Алтайском крае известно о семи официальных случаях заболевания корью. Специалисты пристально наблюдают за всеми, кто контактировал с заболевшими.

Прививки против кори ставят все поликлиники Алтайского края бесплатно.

Каковы симптомы кори?

  • Температура до 40 градусов Цельсия.
  • Сыпь.
  • Очень плохое самочувствие, головная боль.
  • Конъюнктивит, светобоязнь.
  • Сухой кашель, насморк.

Первый симптом заболевания — высокая температура без причины. На 4−5-й день начинает появляться сыпь (по которой чаще всего устанавливают диагноз, если не было явного контакта с больным и нет эпидемии) с определенной последовательностью высыпания — сначала на лице и шее, на второй день на туловище, затем на разгибательных поверхностях конечностей. С появлением сыпи температура несколько уменьшается.

Сыпь представляет собой круглые пятна диаметром до трех или четырех миллиметров, которые могут «сливаться».

На 4-й день от появления сыпь начинает буреть, температура нормализуется. Пигментация от сыпи держится до полутора недель. Значительно дольше может сохраняться слабость как после гриппа.

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