В сибирском регионе отменяется требование об отстранении от работы для непривитых от ковида

«Отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против COVID-19 среди определенных в постановлении категорий граждан», — цитирует Горяева «Интерфакс».