12 мая
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

В сибирском регионе отменяется требование об отстранении от работы для непривитых от ковида

В Красноярском крае внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям», сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

Пандемия. Вакцинация.
Пандемия. Вакцинация.
pexels.com

«Отменяется требование об отстранении от работы или о переводе на дистанционный режим работы лиц, не прошедших иммунизацию против новой коронавирусной инфекции. Такое решение принято в связи с достижением необходимого уровня охвата вакцинацией против COVID-19 среди определенных в постановлении категорий граждан», — цитирует Горяева «Интерфакс».

Работодателям рекомендовано поддерживать уровень охвата вакцинацией и ревакцинацией против COVID-19 на 80%.

Изменения вступят в силу с 13 мая.

В марте в Новосибирске отменили обязательную вакцинацию для некоторых категорий людей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость