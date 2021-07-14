Вакцинация российских подростков от коронавируса может начаться в сентябре

Вакцинация детей от 12 до 17 лет от COVID-19 должна начаться до 20 сентября, заявил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, у подростков участились случаи более тяжелого течения заболевания и их надо защитить.

Сейчас в Москве проходит исследование применения «Спутника V» на детях обозначенной возрастной категории (12−17 лет) на базе детской больницы имени Башляевой и Морозовской детской больницы.

В эксперименте участвуют 100 детей.

По словам Гинцбурга, у двоих детей была температура 37, но это нормальная реакция, пишет bfm.ru. Подростки могли и не заметить температуру, если бы им ее не измеряли.

Эксперимент

Первую дозу в уменьшенном объеме ввели 21 подростку. Участников эксперимента изолировали, за их состоянием круглосуточно следят врачи.

Ученые подчеркнули, что никого не заставляли — получали разрешение у родителей, потом у самих участников. Отбор проводили в три этапа среди самых здоровых подростков.

Исследовать препарат на малышах пока преждевременно, подчеркнул главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать все население России, чтобы стать «передовой страной».