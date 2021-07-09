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Жизнь

Появились первые результаты испытания вакцины «Спутник V» на подростках

В России начались клинические исследования вакцины «Спутник V» на подростках, в которых принимают участие несколько сотен несовершеннолетних, сообщает НТВ.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Первую дозу в уменьшенном объеме ввели 21 подростку. Участников эксперимента изолировали, за их состоянием круглосуточно следят врачи.

Ученые подчеркнули, что никого не заставляли — получали разрешение у родителей, потом у самих участников. Отбор проводили в три этапа среди самых здоровых подростков.

По словам врачей и самих участников эксперимента, пока никаких побочных реакций у подростков не было. Лишь у двоих немного поднялась температура.

«Подростки являются переходной группой от детей к взрослым. И особенно старшие подростки болеют с целым рядом проявлений с формированием постковидного синдрома», — отметил Александр Румянцев, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева».

Подростки.
Подростки.
Pixabay.com

Вскоре вакцинируют следующую группу: всего на первом этапе планируют привить 100 парней и девушек. После прививку сделают еще 250 подросткам в возрасте 15−17 лет.

Исследовать препарат на малышах пока преждевременно, подчеркнул главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.

«О вакцинации детей пока говорить рано. Когда мы получим результаты окончательные, на основе доказательной медицины — это очень серьезный протокол, соответствующий всем мировым стандартам, — и после одобрения независимым комитетом, тогда уже можно», — отметил медик.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала вакцинировать все население России, чтобы стать «передовой страной».

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