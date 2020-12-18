Важная бумага-1997. Почему в Алтайском крае было так много психов, шизофреников и дураков

В очередном выпуске рубрики «Важная бумага» большой материал о том, каким было психическое здоровье жителей Алтайского края в конце прошлого века. Прочитав его, вы можете сопоставить с современным обществом и понять, что почти ничего не изменилось.

От ведущего рубрики

Пройдет совсем немного времени, и настанет невеселый «юбилей»: год с того момента, когда мир (страна за страной) столкнулся с ковидным кошмаром… Пандемия нанесла, наносит и будет наносить удар за ударом по глобальной экономике. Потери в разных сферах еще можно как-то подсчитать в миллиардах и триллионах долларов. Ущерб же. нанесенный психическому здоровью сотен миллионов людей, подсчитать вряд ли когда-либо получится…

Материалы о психологических проблемах людей, составлявших четверть века назад самую активную часть российского общества, были подготовлены тогдашними журналистами газеты «Свободный курс» Дмитрием Негреевым, Андреем Никитиным и Сергеем Тепляковым и напечатаны весной 1997 года.

Тогда никто и слыхом не слыхивал о ковиде. Но социальных потрясений хватало и без него. И много из того, что написано было в конце 1990-х годов, не утратило своей актуальности и спустя почти четверть века.

Какое время — таков и бред

Одиночество. CCO

Проблема психического здоровья общества (вернее, его отсутствия) сегодня актуально не менее других медицинских проблем. Число стрессовых ситуаций в последние годы значительно увеличилось. К всегда существовавшим разводам, изменам, неразделенной любви и прочим событиям, вызывающим у людей стрессы, добавились такие провоцирующие факторы, как потеря работы, невыплата зарплаты, неустойчивость социального положения, большая разница в доходах, войны.

По разным данным, всевозможным психическим расстройствам подвержено 50−70% населения. При этом у трех процентов жителей планеты — грубые психические расстройства. Самые распространенные — пограничные, когда человек вроде бы и не здоров и не болен.

Одиночество. CCO

В настоящее время в Алтайском крае на учете у психиатров находятся около 80 тыс. человек. Из них 30−40% — на диспансерном учете, когда нужно обязательно показываться врачу.

На Алтае — 12 тыс. инвалидов по психическим расстройствам. Ежегодно на инвалидность выходят более тысячи человек и 30% из них — дети.

В последнее время в крае совершается более тысячи самоубийств в год. Причем, как отмечают врачи, на каждый совершенный суицид приходится девять человек, подумывающих о том, чтобы свести счеты с жизнью. Статистики неудавшихся самоубийств нет. Подавляющее число самоубийц — мужчины.

Такая вот статистика.

Горе без ума

Если у человека грубое психическое расстройство, то ощущения болезни у него нет — критика не работает. Поэтому такой больной не хочет обращаться к врачу. Родственники, настаивающие на лечении, переходят в разряд недоброжелателей и даже врагов. Но есть и больные, которые прекрасно осознают, что им нужно показаться психотерапевту.

До недавнего времени с этим были проблемы: мало кто хотел идти в психоневрологический диспансер, в народе называвшийся дурдомом. Да и отношение общества к больным с соответствующими диагнозами было соответствующим.

Дождь , окно. Одиночество. СС0

Поэтому, чтобы нуждающиеся в психотерапевтической помощи не чувствовали себя ущербными от того, что идут в психиатрическую больницу, в Барнауле была открыта краевая поликлиника неврозов. Что интересно, 70% ее пациентов — женщины. Кроме того, сейчас психотерапевтические кабинеты открываются в обычных поликлиниках.

Дурак по-научному

«Сумасшедший» — слово грубое, как пощечина. «Дурак» — помягче, а «шизофреник» — понаучнее, хотя если быть совсем точным, то говорить надо «схизофрения».

Перевод термина с латыни поэтичен: «расщепление души» — болезням, как и ураганам, даются красивые имена. На учете психиатров состоят 28 тыс. человек только в Барнауле. Из них 6 тыс. человек — «истинно душевнобольных», это те, у кого действительно серьезные проблемы, кому необходимо лечение. По одному на каждую сотню горожан — не много ли?

Описывать симптомы шизофрении не стоит — многие могут усомниться в своей нормальности. Это на Западе поход к психоаналитику — обычное дело, «сброс» груза проблем в установленном обществом месте. У нас наличие справки о психической нормальности — самый что ни на есть верный и вечный диагноз.

«Псих» — клеймо, «психдиспансер» — не место, куда бросаются за помощью, лишь только если «припекло». Люди по-прежнему боятся «славы» и пытаются решить свои проблемы в одиночку.

Одиночество. CCO

Между тем за последние годы, по оценке Всемирного общества знаний, количество неврозов выросло в 300 раз. Люди стали беззащитнее, «слабее» — отсюда рост чиста самоубийств по причинам, для окружающих нелепым.

В «СК» мы писали о старушке, повесившейся после того, как в доме сгорело все нажитое. Раньше уход из жизни по собственной воле считался следствием психического заболевания. Теперь психиатрия рассматривает самоубийство как способ выхода из кризисной ситуации.

Люди решают «быть или не быть» не только за себя, но и за других: три года назад женщина сначала убила своих детей, потом — себя. При этом кончают с собой чаще люди как раз «нормальные», «шизики» живут в «заповедном мире своих грез», где у них куда меньше нашего проблем и причин для кардинальных решений.

Его Величество Гена.

«Заповедные миры» бывают разные. Некий Гена, хорошо известный старой «российской» тусовке, например, полагал себя в родстве со многими королевскими домами Европы. Впрочем, ему было не жаль, он и собеседников своих принимал за царскую родню и все просил: «Когда поедешь к Виктории (английской королеве), скажи про меня».

Землю захватили инопланетяне и терминаторы. опубликовано на ha-ha.ru

Ходил Гена всегда в кедах без задников и на босу ногу — даже зимой. Был добр, рисовал гитары для Ричи Блэкмора и все собирался эти гитары музыканту передать. Сейчас поменял квартиру и куда-то выехал.

Надо сказать, что из «царей» он был не самым «крутым» Совершенно анекдотичный случай рассказали нам психиатры: в 1978 году привезли к ним учителя истории. Назвался Александром, что само по себе никого не насторожило. Потом оказалось, что — Александр Македонский.

Учитель начал рассказывать о своих походах — на Грецию, на Ближний Восток, на Индию… С Индией — это вам, читатель, ничего не напоминает? При этом присутствовал еще один пациент, Олег. «Ну и как тебе?» — спросили его. «Что говорить, сумасшедший, — ответил Олег. — Ведь Александр Македонский — это я».

Мания величия. Еще один ее вариант — составление проектов спасения мира, страны. «Реформаторов» даже в Барнауле несколько десятков. Есть даже «Генеральный секретарь компартии всех галактик», правда, в отличие от настоящих коммунистов, он социально неопасен.

Два знаменитых литературных психбольных — Мастер и Иван Бездомный. ССО

Нынче предмет мании величия сменился — люди воображают себя крутыми. Что ж, какое время — таков и бред. В белую горячку, например, нынче являются не чертики, а инопланетяне. Впрочем, инопланетяне часто населяют и «заповедные миры».

Жительница Барнаула, например, достаточно подробно рассказывала о своих контактах с пришельцами: над элеватором появлялся огненный шар, приближался к ее окну на 200−300 метров, тогда из шара вытягивался голубой луч, по которому женщина и общалась гостями телепатически. Однажды они взяли ее с собой — женщина много интересного рассказала психиатрам о планете, где на деревьях синие листья.

Землю захватили инопланетяне и терминаторы. опубликовано на ha-ha.ru

Однако не стоит думать, что внутренний мир «истинно душевно больного» богаче обычной окружающей действительности. На межпланетные полеты везет немногим.

Куда чаще — мания преследования. Раньше за несчастными «охотился» КГБ. Некая барнаульская старушка считала, что комитет прослушивает ее и просвечивает рентгеном. Она стала жить в шкафу, стены которого были увешаны длинными полосами фольги, — это был «отражающий экран».

От мании она избавилась: в гости зашел один из власть имущих, старушка жаловалась на жизнь и КГБ, просила помочь, тогда потрясенный мужик взял телефон, позвонил по тотчас придуманному номеру и сказал: «КГБ? Вы прослушиваете такую-то квартиру? Так вот, снимите наблюдение, нужды нет». И все — бабушка поверила и зажила жизнью обычной пенсионерки.

Кадр из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». И тебя вылечат ССО

Теперь вместо КГБ — мафия. Пациенты — из числа предпринимателей, директоров фирм, которым кажется, что им звонят с угрозами, требуют денег.

Душевные болезни из области медицины постепенно переходят в область социальных недугов. Нынешнее общество пожинает плоды коллективного воспитания — «воспитания никем». Это именно та ситуация, о которой говорил в монологе Райкин: «Тот стукнет, тот брякнет, тот шлепнет…».

Ребенку не дали теплоты — и ему нечем делиться с другими. Так появляется поколение «эмоционально холодных», у которых то, что прежде считалось симптомом болезни, теперь просто — черта характера…

Поколение «холодных»

Отцом-основателем алтайской психиатрии, в том числе и судебной, считают Юрия Карловича Эрдмана.

Юрий Карлович Эрдман. Википедия.

До войны он был московским светилом. Консультантом кремлевских небожителей, научным сотрудником Института имени Сербского. В войну попал на фронт. А когда советских немцев стали отправлять с передовой в лагеря, друзья устроили Эрдману назначение в Барнаул.

Он приехал сюда с эвакогоспиталем, да так и остался на всю жизнь. Поколения не только алтайских, но и сибирских психиатров воспитаны этим самоотверженным врачом. Был немного «не от мира сего», собственным примером подтверждая тезис, что все великие люди немного «с сумасшедшинкой».

Кстати, если потолковать с психиатром с глазу на глаз, то он скажет, что крайние поступки (как великое открытие, так и великое злодеяние) может совершить лишь человек с «психическими отклонениями».

Открытия — что же, открытиям мы радуемся. Вот только сумасшедших ученых куда меньше, чем душевнобольных преступников. Еще в семидесятых годах на весь край хватало двух судебно-медицинских экспертов. Нынче же только в Барнауле — две комиссии по шесть врачей в каждой.

Депрессия. CCO.

Работы хватает: экспертиза назначается по требованию подследственного или его родственников, а представить содеянное как совершенное в невменяемом состоянии пытается, пожалуй, каждый обитатель следственного изолятора. Тем более, если в прошлом была черепно-мозговая травма.

Однако скажем сразу: из тысячи претендующих на звание невменяемого таковыми признаются лишь один-два человека.

В Барнауле до сих пор жив некий К., нынче ему 76 лет. В 1965 году он убил топором свою жену, мать двоих своих детей. Заявил, что ему «был голос». Убить приказал «Горгон». Он избежал тюрьмы, зато пережил 15 лет принудительного психиатрического лечения.

Алтайским психиатрам он знаком еще со времен войны: тогда он покупал на барахолке немецкие или польские мундиры и в них ходил по городским улицам. Иногда выдавал себя за нищего, иногда — за ученого, при этом соответственно выглядел. Он и сейчас продолжает свои перевоплощения, часто сопровождает похоронные процессии, произносит речи.

Психическое расстройство. СС0

Два года назад на экспертизе был молодой парень — неприятности с законом начались у него с токсикомании, но за решетку его привела некрофилия. Он работал смотрителем кладбища в одном из районов края. Перед мартовскими праздниками похоронили молодую девушку-самоубийцу. Выпив и нанюхавшись ацетона, прихватив ацетон с собой, парень отправился к могиле, раскопал ее и двое суток катал труп на санках, рассматривал.

Экспертам он сказал, что «хотел дать этой женщине то, чего не давал другим, — нежности»…

Симулянтов быстро раскусывают

Однако таких — один на тысячу. Остальные 999 или преувеличивают свои незначительные психические расстройства (агравация), или симулируют их от начала до конца.

Симулянты бывают разные: те, кто неопытен, косят «под дурака» прямолинейно — отвечают на вопросы невпопад («мимоответы»). Они говорят, что на руке два пальца, показывают ухо вместо носа и т. д. «Раскусывают» их сразу, еще при амбулаторной экспертизе, — опытный психиатр вообще ставит вам диагноз, как только вы ступили на порог кабинета.

Безумие. CCO

Но есть симулянты поумнее, в частности это относится к «новым экономическим преступникам»: они «шизеют», предварительно проконсультировавшись со специалистами, изучив заболевание по книгам, зная, что должны показать для полноты картины заболевания.

Преступная шиза

«Сдвиг по фазе» происходит и у опытных преступников — эти изучают подробности клинической картины в лагере, при обмене опытом.

Известный барнаульский карманник Н., сейчас, по его словам, «воспитывающий рэкетиров», при двух первых поимках признавался вменяемым. Потом — при следующих задержаниях — экспертиза все же признала за ним психическое заболевание. Может, и в самом деле воровство перешло в манию: например, когда врачи отвлеклись, Н. стащил со стола печать.

Безотчетное воровство называется клептоманией. Клептомана видно сразу — он ворует нелепо.

Ментальное здоровье. Unsplash.

Легко «переступают черту» психически неуравновешенные люди, которых начинают использовать разного рода знахари и экстрасенсы. Так, во время сеанса одна славгородская знахарка была задушена пациентом. А в Барнауле пациент проколол женщину-лекаря ножом, однако ее удалось спасти. В этих случаях преступникам не уйти от суда.

Справка. Как поставить мозги на место

Вы нервничаете, возбуждены, устали? С трудом запоминаете имена и номера телефонов?

Не держите «впроголодь» свои мозги. Ведь головной мозг очень прожорлив. Хотя на него приходится всего лишь 2% от веса тела, он потребляет 20% всей поступающей в организм энергии.

Согласно новейшим научным данным, для полноценного процесса мышления организму требуется несколько веществ.

Глюкоза поставляет энергию для клеток. Содержится в хлебе , лапше , картофеле и бананах. Железо необходимо для того , чтобы кровь поставляла в головной мозг кислород. Содержится в нежирном мясе , овощах , фруктах , кунжуте. Витамины В1 , В6 и В12 обеспечивают «быстрое включение». Содержатся в дрожжах , молоке , злаках и печени. Цинк и медь активизируют процесс мышления. Организм извлекает их из картофеля , ржи , цветной капусты и овса. Лецитин улучшает память и способность к концентрации. Содержится в орехах , яйцах , сливочном масле , макрели и сельди. Кальций и магний укрепляют нервы. Источниками этих элементов являются для нас куриное мясо , йогурт и сыр.

Улыбка. CCO.

Справка. В старину сумасшедших сжигали

В древности сумасшедших считали одержимыми злым или добрым духом, саму болезнь — результатом действия божественных сил.

Чтобы освободить человека от влияния сверхъестественных сил, жрецы или шаманы прибегали к заклинаниям, молитвам, совершали различные религиозные обряды.

Помните из Нового Завета: Христос изгнал из одержимого бесов и вселил их в свиней?

В античный период в Греции и Риме складывается взгляд на помешательство как на болезнь мозга и тела, имеющую естественные причины. Поэтому людей с нарушением психики начинают лечить настоящие врачи, а не служители культа.

Однако в средние века в Европе возрождаются демонологические представления о сумасшествии. Больных людей начинают считать одержимыми демоном. При лечении продолжают применять заимствованные из прошлого методы терапии, но большое значение придают заклинательным обрядам.

Огонь. СС0

В эпоху Возрождения возрастает интерес к античной медицине. Но это было встречено в штыки католической церковью. Последняя начинает проводить массовые инквизиторские «процессы ведьм». Одержимых сжигали как виновных в добровольной и сознательной связи с демонами.

Большое влияние на развитие психиатрии оказала деятельность французского врача Пинеля, который приблизил условия содержания психбольных к принятым в общих больницах, снял с них оковы. Он широко применил вовлечение больных в трудовой процесс, для чего в 1832 году под Парижем была создана первая в мире колония для сумасшедших.

В 1838 году стараниями этого великого человека во Франции был принят первый в мире закон, охраняющий права психбольных.

В России развитие психиатрии шло теми же путями, что и рубежом. С XI века душевнобольных призревали в монастырях. Однако, несмотря на господство демонологических представлений, казни душевнобольных были редким исключением. Обычно из несчастных старались изгнать бесов молитвой.

С 1776 года учреждались приказы общественного призрения, которые открыли первые психиатрические лечебницы.

Депрессия. CCO.

С 1835 года на медицинских факультетах российских университетов читают специальный курс по психиатрии. В конце XIX века ведение психиатрической помощью переходит к земствами. Расширяется сеть психиатрических больниц, растет число благоустроенных стационаров.

В Сибири, как известно, земской реформы не было. Поэтому земские больницы здесь так и не появились. Да и вообще, до революции на всю Западную Сибирь была одна психиатрическая больница в Томске, построенная на купеческие деньги. А на Алтае психиатрия начала развиваться только при Советской власти.