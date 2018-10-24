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Вышел рейтинг из 25 самых пьющих городов России

Саратов возглавил рейтинг самых пьющих городов России по версии маркетингового агентства Zoom Market. В «тройке» оказались также Ханты-Мансийск и Пермь. Барнаула в этом списке вообще нет.

Алкоголь. Застолье.
Алкоголь. Застолье.
СС0

Из сибирских городов в десятку вошли Красноярск (5 место), Чита (6 место), Новокузнецк (10 место). На 12-й строчке разместился Иркутск, Новосибирск занял 18 место в этом списке, на 22-м месте оказался Омск. А Санкт-Петербург, в котором, по версии группировки «Ленинград», пить лучше всего, стал 11-м.

Опрос проводили по методу личных интервью в 25 городах России. Общая выборка составила 3250 человек среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

Участникам опроса задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?», «Как часто вы употребляете алкоголь?», «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

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