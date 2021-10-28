Военные медики отправятся в Сибирь для помощи в борьбе с ковидом

Минобороны РФ направит в Хакасию медицинских специалистов для помощи региону в борьбе с распространением коронавируса, сообщил в Instagram глава республики Валентин Коновалов.

33 специалиста окажут минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19.

Это позволит снизить нагрузку на медицинские организации региона и создать дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом, сообщает РБК.

Ранее правительство республики заявило, что региональное здравоохранение работает на грани возможностей.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки Хакасия усилила ограничения. Так, она стала первым регионом, где во время нерабочих дней ввели комендантский час и локдаун.

Также в Абакане, Саяногорске и Черногорске приостановили работу общественного транспорта.

По словам главы Коновалова, количество госпитализированных пациентов в регионе значительно превышает число выздоровевших, что сокращает свободный коечный фонд и места в реанимации.