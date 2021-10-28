29 октября -4°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Военные медики отправятся в Сибирь для помощи в борьбе с ковидом

Минобороны РФ направит в Хакасию медицинских специалистов для помощи региону в борьбе с распространением коронавируса, сообщил в Instagram глава республики Валентин Коновалов.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

33 специалиста окажут минздраву Хакасии и региональным медучреждениям помощь в лечении пациентов с COVID-19.

Это позволит снизить нагрузку на медицинские организации региона и создать дополнительные койко-места для пациентов с коронавирусом, сообщает РБК.

Ранее правительство республики заявило, что региональное здравоохранение работает на грани возможностей.

На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки Хакасия усилила ограничения. Так, она стала первым регионом, где во время нерабочих дней ввели комендантский час и локдаун.

Также в Абакане, Саяногорске и Черногорске приостановили работу общественного транспорта.

По словам главы Коновалова, количество госпитализированных пациентов в регионе значительно превышает число выздоровевших, что сокращает свободный коечный фонд и места в реанимации.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость