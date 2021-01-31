Военные врачи рассказали о новом эффективном методе борьбы с ковидом

В качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Это около 10% от общего числа всех привитых.
В министерстве рассказали, что в 2020 году в военно-медицинских организациях Минобороны России уже накоплено более 100 литров плазмы вакцинированных. По данным ведомства, с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания, пишет bfm.ru.
В этом году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы.