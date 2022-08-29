29 августа
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Здоровье

Возобновят ли ограничения по COVID-19 в российских школах, рассказали в Роспотребнадзоре

Возобновлять ограничения по коронавирусу в российских школах не планируют, ссылается ТАСС на пресс-службу Роспотребнадзора.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0

Как сообщили в ведомстве, за группами не будут закреплять конкретные кабинеты. Кроме того, от учеников и педагогов не потребуют соблюдать социальную дистанцию.

Также в школах отменили медицинские справки, если ребенок контактировал с больным ковидом. Они остаются только для тех, кто перенес инфекцию.

«К предстоящему эпидсезону 2022−2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия коронавирусу в образовательных организациях не требуется», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее вирусолог спрогнозировал, когда будет пик заболеваемости COVID-19.

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