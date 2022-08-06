Впервые с марта в России за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек

За сутки число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 1 419. Суточный показатель заболеваемости впервые с 30 марта приблизился к 20 тысячам случаев. Рост заболеваемости отмечается четвертый день подряд.
Госпитализированы за сутки 2 141 человек. Прирост госпитализированных составил 12,3% в сравнении с прошлыми сутками. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 41 субъекте РФ, снижение — в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах.
Смертность от коронавирусной инфекции остается на прежнем уровне — за минувшие сутки от коронавируса скончались 46 человек, накануне штаб сообщал о 47 умерших.
Выздоровели за сутки 10 743 человека.
Ранее алтайским медикам передали 25 новых автомобилей скорой и неотложной помощи.