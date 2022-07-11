Дали только обезболивающее. Жители Алтайского края пожаловались на бездействия сельских медиков

Жители Алтайского края пожаловались на бездействие врачей в больнице села Поспелиха. По их словам, девушке не была оказана срочная помощь.

Историю рассказал подписчик группы Инцидент Барнаул.

Ситуация произошла 9 июля. Девушку госпитализировали с острой болью и потерей сознания. Врачи дали пациентке обезболивающее и оставили до утра.

Дать направление в Рубцовск медики, со слов подписчиков, отказались. Утром, видя состояние девушки, ее все же решились отправить в Рубцовск.

В городе пациентку срочно госпитализировали и прооперировали.

«И на какие-либо жалобы главврачу поступает ответ: «Жалуйтесь куда хотите, это не чего не исправит», — добавили возмущенные родные пациентки.

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