11 июля
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Происшествия

Дали только обезболивающее. Жители Алтайского края пожаловались на бездействия сельских медиков

Жители Алтайского края пожаловались на бездействие врачей в больнице села Поспелиха. По их словам, девушке не была оказана срочная помощь.

Медицина. Здоровье. Операционная.
Медицина. Здоровье. Операционная.
СС0

Историю рассказал подписчик группы Инцидент Барнаул.

Ситуация произошла 9 июля. Девушку госпитализировали с острой болью и потерей сознания. Врачи дали пациентке обезболивающее и оставили до утра.

Дать направление в Рубцовск медики, со слов подписчиков, отказались. Утром, видя состояние девушки, ее все же решились отправить в Рубцовск.

В городе пациентку срочно госпитализировали и прооперировали.

«И на какие-либо жалобы главврачу поступает ответ: «Жалуйтесь куда хотите, это не чего не исправит», — добавили возмущенные родные пациентки.

Ранее в бийской психбольнице как безродного похоронили пациента — возбуждено уголовное дело.

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