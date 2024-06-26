Врач и телеведущий Александр Мясников назвал диету против старения. Об этом пишет Lenta.ru.

Диета против старения включает в себя продукты, содержащие антиоксиданты. Медик рекомендует ежедневно употреблять немного винограда и ягод, таких как малина, черника, голубика и вишня с черешней.

Для борьбы со старением также можно добавить в рацион капусту, орехи, растительное масло и нежирное молоко в небольших количествах. Кроме того, необходимо есть рыбу, морепродукты, бобовые и продукты из цельных зерен.

Также стоит употреблять белое мясо или курицу.

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