Диета против старения включает в себя продукты, содержащие антиоксиданты. Медик рекомендует ежедневно употреблять немного винограда и ягод, таких как малина, черника, голубика и вишня с черешней.
Для борьбы со старением также можно добавить в рацион капусту, орехи, растительное масло и нежирное молоко в небольших количествах. Кроме того, необходимо есть рыбу, морепродукты, бобовые и продукты из цельных зерен.
Также стоит употреблять белое мясо или курицу.
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