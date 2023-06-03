Врач рассказала о неэффективности дешевых шампуней

Шампуни дешевле 300 рублей делают из некачественного сырья. Об этом рассказала трихолог Ольга Кохас в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, качественные продукты для ухода за волосами стоят не менее 500 рублей.

Она отметила, что шампунь дешевле 300 рублей не может приносить пользу, потому что цены на сырье сильно выросли.

"Мы не можем создать продукт дешевле 500-700 рублей. Такие продукты уже можно брать", — сказала Ольга.

Профессиональные линейки стоят дороже — от 1,5 тыс. рублей. При этом верхняя граница стоимости может превышать 4,5 тыс. рублей.

Тем не менее, даже такие продукты для волос могут быть завышены в цене из-за дорогой упаковки, а не из-за содержимого в банке.

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