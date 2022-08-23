Введение масочного режима в Алтайском крае пока не планируется

По ее словам, призывы ведомства к ношению масок носят исключительно рекомендательный характер, то есть за их неисполнение никто наказывать не будет. Однако на фоне роста заболеваемости коронавирусом жителям Алтайского края нужно позаботиться о себе и своих близких.
«В настоящий момент не планируется введение обязательного масочного режима. Ношение масок носит рекомендательный характер. Мы надеемся на сознательность людей. Ношение масок — это в первую очередь ответственность каждого человека как перед своей семьёй, так и перед окружением», — уточнила Наталья Красильникова.
Ранее сообщалось, что региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало носить маски в местах массового скопления людей, при посещении учреждений социального обслуживания и медицинских организаций, на месте работы, учебы, в общественных местах и на объектах транспорта.
Напомним, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов считает, что в регионе необходимо возобновить масочный режим. Чиновник уверен, что это поможет пройти шестую волну заболеваемости коронавирусом с наименьшими потерями.