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За и против. Нужно ли купаться на Крещение и как при этом не заболеть

Православные отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. Действительно ли в этот праздник нужно окунаться в прорубь и что об этом думают врачи со священниками — в материале altapress.ru.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Для кого окунание в прорубь опасно?

Медики уверены: купаться в проруби могут только люди с крепким здоровьем, без каких-либо недугов. Тем, у кого есть заболевания — в частности, сердечно-сосудистые, дыхательные и различные воспалительные — следует воздержаться от этого ритуала.

Кроме того, окунаться нельзя после выпивки и при температуре воздуха ниже -30 градусов.

Кому купаться в проруби можно?

Окунаться в крещенскую прорубь лучше тем, чей организм хорошо закален. Это, уверены врачи, хорошо скажется на иммунитете. Но перед купанием все равно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Что важно сделать перед погружением в прорубь?

Перед погружением в прорубь необходимо измерить давление. Если оно повышенное, то при купании у человека может произойти микроинсульт или спазм сосудов.

А если давление низкое, то есть риск судорог и потери сознания.

В какой одежде купаться в проруби безопасно?

Любителям крещенских купаний советуют надевать:

  • одежду без пуговиц и шнурков;
  • удобную обувь с нескользящей подошвой.

Также не забудьте взять с собой сменное белье, в которое будет удобно переодеться после погружения.

А с прививкой от COVID-19 купаться в проруби можно?

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

«Если вы сделали прививку от коронавируса, то окунаться можно через неделю-две, когда организм уже гарантированно справится с аденовирусом, содержащимся в вакцине», — объяснила «Российской газете» врач-терапевт Елена Черненко.

Она добавила: «Настоятельно не рекомендую окунаться в прорубь тем, кто перенес коронавирусную инфекцию менее полугода назад».

А что об окунании в прорубь думают священники?

По канонам РПЦ, окунаться в прорубь на Крещение необязательно. Церковь считает, что важнее поучаствовать в молитве, освящении воды и храмовой литургии.

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