За и против. Нужно ли купаться на Крещение и как при этом не заболеть

Для кого окунание в прорубь опасно?
Медики уверены: купаться в проруби могут только люди с крепким здоровьем, без каких-либо недугов. Тем, у кого есть заболевания — в частности, сердечно-сосудистые, дыхательные и различные воспалительные — следует воздержаться от этого ритуала.
Кроме того, окунаться нельзя после выпивки и при температуре воздуха ниже -30 градусов.
Кому купаться в проруби можно?
Окунаться в крещенскую прорубь лучше тем, чей организм хорошо закален. Это, уверены врачи, хорошо скажется на иммунитете. Но перед купанием все равно рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Что важно сделать перед погружением в прорубь?
Перед погружением в прорубь необходимо измерить давление. Если оно повышенное, то при купании у человека может произойти микроинсульт или спазм сосудов.
А если давление низкое, то есть риск судорог и потери сознания.
В какой одежде купаться в проруби безопасно?
Любителям крещенских купаний советуют надевать:
- одежду без пуговиц и шнурков;
- удобную обувь с нескользящей подошвой.
Также не забудьте взять с собой сменное белье, в которое будет удобно переодеться после погружения.
А с прививкой от COVID-19 купаться в проруби можно?
«Если вы сделали прививку от коронавируса, то окунаться можно через неделю-две, когда организм уже гарантированно справится с аденовирусом, содержащимся в вакцине», — объяснила «Российской газете» врач-терапевт Елена Черненко.
Она добавила: «Настоятельно не рекомендую окунаться в прорубь тем, кто перенес коронавирусную инфекцию менее полугода назад».
А что об окунании в прорубь думают священники?
По канонам РПЦ, окунаться в прорубь на Крещение необязательно. Церковь считает, что важнее поучаствовать в молитве, освящении воды и храмовой литургии.