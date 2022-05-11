11 мая
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Здоровье

Закрытие своего офиса в Москве рассмотрит ВОЗ

Европейский региональный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) принял резолюцию, предлагающую перенести из Москвы офис организации по борьбе с неинфекционными заболеваниями, сообщает РИА Новости.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Документ также призывает приостановку всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России, состав участников которых определяет Европейское бюро ВОЗ.

Резолюцию инициировали более 35 стран — участниц Всемирной организации здравоохранения.

Как голосовали

За проект проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны ЕС.

Против документа выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан.

Армения и Казахстан воздержались.

Мнения

Замглавы Минздрава РФ Андрей Плутницкий отметил, что резолюция выстроена в угоду политическим амбициям некоторых стран и может поставить под угрозу здоровье населения Европы. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил «Интерфаксу», что резолюция Европейского регионального комитета ВОЗ носит исключительно политический характер и не окажет негативного влияния на оказание медпомощи в России.

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