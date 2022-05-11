Закрытие своего офиса в Москве рассмотрит ВОЗ

Документ также призывает приостановку всех региональных совещаний, конференций и семинаров в России, состав участников которых определяет Европейское бюро ВОЗ.
Резолюцию инициировали более 35 стран — участниц Всемирной организации здравоохранения.
Как голосовали
За проект проголосовали Украина, Грузия, Турция, Молдавия, Израиль, а также страны ЕС.
Против документа выступили Россия, Белоруссия и Таджикистан.
Армения и Казахстан воздержались.
Мнения
Замглавы Минздрава РФ Андрей Плутницкий отметил, что резолюция выстроена в угоду политическим амбициям некоторых стран и может поставить под угрозу здоровье населения Европы. Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов заявил «Интерфаксу», что резолюция Европейского регионального комитета ВОЗ носит исключительно политический характер и не окажет негативного влияния на оказание медпомощи в России.