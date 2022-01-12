ВОЗ: больше половины населения Европы заразится «омикроном»

По прогнозам Всемирной организации здоровья (ВОЗ), более 50% населения Европы заразится «омикроном» в ближайшие недели, пишет РИА Новости .

В 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии уже зарегистрировали случаи заражения новым штаммом COVID-19, рассказал глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.

«Институт показателей и оценки здоровья (при Вашингтонском университете. — Прим. ред.) прогнозирует, что более 50% (европейского.— Прим. ред.) населения будет инфицировано „омикроном“ в ближайшие 6−8 недель», — подчеркнул он.

Сейчас вирус активно распространяется на Балканах.

Клюге также отметил: собранные данные подтверждают, что «омикрон» обладает высокой заразностью, поскольку мутации позволяют ему легче закрепиться на клетках человека.