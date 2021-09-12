12 сентября 12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

«Займи, но выпей»: замминистра назвал главный признак алкогольной зависимости

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал радиостанции «Говорит Москва», как алкоголики отрицают свою зависимость.

Лечение алкоголизма по новейшей методике — лошадиными дозами касторового масла, 23 апреля 1916 года. Российская империя.
Лечение алкоголизма по новейшей методике — лошадиными дозами касторового масла, 23 апреля 1916 года. Российская империя.
realhappiness.ru

Салагай отметил, что главный признак алкогольной зависимости — отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам.

По его словам, эксперты в области медицины называют этот признак «анозогнозия».

«Обычно алкоголики говорят: „Да ничего я не зависим, просто мне нравится, и я выпиваю“. При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги», — пояснил замминистра.

Ранее Салагай заявил, что в России снижается потребление алкоголя. Кстати, в 2020 году россияне массово скупали спиртное, считая его «микстурой против коронавируса».

Напомним, в Алтайском крае «средняя проблема с алкоголем», а в Республике Алтай ситуация «выше среднего».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость