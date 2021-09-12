«Займи, но выпей»: замминистра назвал главный признак алкогольной зависимости

Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай рассказал радиостанции « Говорит Москва », как алкоголики отрицают свою зависимость.

Салагай отметил, что главный признак алкогольной зависимости — отрицание факта непреодолимой тяги к спиртным напиткам.

По его словам, эксперты в области медицины называют этот признак «анозогнозия».

«Обычно алкоголики говорят: „Да ничего я не зависим, просто мне нравится, и я выпиваю“. При этом они не желают признавать, что им требуется помощь специалиста, чтобы избавиться от вредной тяги», — пояснил замминистра.

Ранее Салагай заявил, что в России снижается потребление алкоголя. Кстати, в 2020 году россияне массово скупали спиртное, считая его «микстурой против коронавируса».

Напомним, в Алтайском крае «средняя проблема с алкоголем», а в Республике Алтай ситуация «выше среднего».