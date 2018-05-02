Здоровый образ жизни и никакого фотошопа: как эффективно избавиться от морщин на лице

Накануне 50-летия певица Валерия снялась обнаженной для обложки журнала StarHit. Певица выглядит свежо и молодо: она призналась, что много занимается спортом, не употребляет алкоголь, не курит и пользуется "бабушкиными" рецептами красоты. Altapress.ru поинтересовался, влияет ли здоровый образ жизни на молодость лица и как эффективно избавиться от морщин, если они уже появились.
Почему появляются морщины на лице?
Морщины — это углубления, бороздки на коже, которые возникают из-за повреждения кожных волокон. Мимические морщины появляются у людей с подвижным лицом из-за частого сокращения мышц. Статические же (их еще называют возрастными) образуются из-за недостатка влаги и потери кожей эластичности.
Когда появляются первые морщины на лице?
Обычно первые морщинки появляются у девушек лет в 20-25. Чаще всего они связаны с активной мимикой лица. С течением времени морщинки на лице все заметнее, и в 35-45 лет перестают исчезать при расслаблении лица. После 50 лет морщины становятся более выраженными, может измениться даже овал лица, пишет портал MERZ AESTHETICS.
Что влияет на появление морщин?
Есть много негативных факторов, которые могут ускорить появление морщин на лице, Это неправильное питание, курение, плохая экология, недосып и стрессы, обилие прямых солнечных лучей и злоупотребление солярием. Состояние кожи ухудшает и декоративная косметика, которую оставили на ночь, пишет АиФ.
Как убрать морщины эффективно в домашних условиях?
Для борьбы с морщинами необходимо задействовать целый комплекс средств.
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Свой образ жизни необходимо "оздоровить": отказаться от вредных привычек, больше двигаться и заниматься спортом, сбалансировано питаться, пить много воды и спать по 7-8 часов в сутки.
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Нужно защищать лицо от прямых солнечных лучей — кремами, шляпами и солнцезащитными очками. Очки, кстати, помогут не щуриться, а значит, спасут от морщин вокруг глаз и на переносице.
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Тем, кто хочет быстро избавиться от морщин в домашних условиях, рекомендуется делать ежедневную гимнастику для лица.
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Выбирать средства от морщин нужно с учетом типа кожи и возраста. В составе косметических препаратов должны присутствовать пептиды, советует портал NerMorshin.ru. Перед использованием кремов и других средств от морщин необходимо внимательно читать инструкцию, некоторые можно применять ограниченное время.
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Чтобы эффективно "омолодить" лицо, можно также использовать маски для лица от морщин.