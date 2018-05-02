Здоровый образ жизни и никакого фотошопа: как эффективно избавиться от морщин на лице

Морщины — это углубления, бороздки на коже, которые возникают из-за повреждения кожных волокон. Мимические морщины появляются у людей с подвижным лицом из-за частого сокращения мышц. Статические же (их еще называют возрастными) образуются из-за недостатка влаги и потери кожей эластичности.

Обычно первые морщинки появляются у девушек лет в 20-25. Чаще всего они связаны с активной мимикой лица. С течением времени морщинки на лице все заметнее, и в 35-45 лет перестают исчезать при расслаблении лица. После 50 лет морщины становятся более выраженными, может измениться даже овал лица, пишет портал MERZ AESTHETICS.