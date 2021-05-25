Зевоту назвали предвестником инфаркта и объяснили почему

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал « Пятому каналу », почему зевота иногда может предупреждать об опасных состояниях человеческого организма.

Евдокимов отметил, что в случае частой зевоты необходимо идти к врачу.

В первую очередь стоит задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы, а также о режиме труда и отдыха.

«Сама по себе зевота может быть симптомом какого-то состояния. Ученые заметили, что зевание возникает, например, очень часто у людей после инсультов. Также она может предшествовать инфарктам», — объяснил медик.

Впрочем, как успокоил невролог, если зевание нападает после плотного обеда, в душном помещении, перед сном или после — в этом нет ничего страшного и необычного.

Ранее Евдокимов рассказал, что звон в ушах указывает на несколько серьезных заболеваний.