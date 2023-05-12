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Здоровье

Жена Костомарова опровергла отъезд фигуриста из РФ

Российская фигуристка Оксана Домнина рассказала, что Роман Костомаров не покидал страну, сообщает РБК.

Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Пресс-служба Первого канала.

По ее словам, тайной выписки фигуриста из «Коммунарки» не было. Роман Костомаров не покидал страну и продолжает лечиться в России.

11 мая некоторые СМИ писали, что его выписали из больницы. Также они утверждали, что Костомаров может находиться в Израиле или Германии.

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Ранее стало известно, что у Костомарова возникли трудности в ходе реабилитации.

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