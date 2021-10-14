В Кремле прокомментировали возможность введения жестких антиковидных мер в регионах

Власти регионов могут принимать решение о вводе жестких ограничительных мер, если ситуация будет критической. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как пишет «Коммерсант», «черты» после которой Кремль будет принимать более решительные меры по коронавирусным ограничениям, нет.

По его словам, пока в отдельно взятом регионе здравоохранения не захлебывается и находится в рабочем состоянии, «так и будет продолжаться».

«Ну, а в тех регионах, где ситуация приближается к критической — это очень просто, когда просто уже возможности региональной системы здравоохранения не позволяют оказывать помощь поступающим больным, — тогда власти, исходя из своих особых полномочий, принимают иные решения», — ответил Песков.

По его мнению, нужно продолжать разъяснять людям необходимость прививки.

«Это действительно безответственно — не делать прививку, это убивает», — цитирует Дмитрия Пескова РБК.

За минувшие сутки в России зафиксировали антирекорды по распространению коронавируса и по смертности. Число новых случаев составило 31 299, а жертвами болезни стали 986 человек.

В Алтайском крае за 13 октября подтвердилось 323 случая. 29 человек скончались.

Ранее глава краевого минздрава Дмитрий Попов не исключил повторную приостановку плановой медпомощи.