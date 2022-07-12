Жительнице Алтайского края первой в России выключили сердце, чтобы вылечить от аритмии

Новосибирские хирурги стали первыми в России, кто провёл операцию по лечению аритмии на выключенном сердце. Обычно такое вмешательство подразумевает работающий орган.
«У женщины наблюдались непрерывно рецидивирующие приступы желудочковой тахикардии, сопровождающиеся временной потерей сознания. Данное заболевание является одной из самых неблагоприятных и опасных форм аритмии, сопряженной с высоким риском внезапной сердечной смерти. Помимо этого у пациентки значительно страдала насосная функция сердца (фракция выброса левого желудочка составляла 25% при норме 55−70%", — передают в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, где проходила операция.
Сначала женщине вставили имплант — кардиовертер-дефибриллятора. Это прибор, который при аритмии предотвращает внезапную остановку сердца.
Но после установки пациентка продолжала страдать. Кроме того, у нее была нарушена сократительная способность этого органа. Из-за этого во время следующего вмешательства она могла умереть.
Врачам ничего не оставалось, как воспользоваться зарубежным методом и прооперировать женщину с помощью радиочастотной энергии, выключив сердце. Ранее такую операцию никогда не проводили в России.
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