12 июля
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Здоровье

Жительнице Алтайского края первой в России выключили сердце, чтобы вылечить от аритмии

46-летней женщине из Алтайского края сделали уникальную операцию в Новосибирске. Об этом сообщили «Аргументы и Факты».

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Новосибирские хирурги стали первыми в России, кто провёл операцию по лечению аритмии на выключенном сердце. Обычно такое вмешательство подразумевает работающий орган.

«У женщины наблюдались непрерывно рецидивирующие приступы желудочковой тахикардии, сопровождающиеся временной потерей сознания. Данное заболевание является одной из самых неблагоприятных и опасных форм аритмии, сопряженной с высоким риском внезапной сердечной смерти. Помимо этого у пациентки значительно страдала насосная функция сердца (фракция выброса левого желудочка составляла 25% при норме 55−70%", — передают в НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина, где проходила операция.

Сердце, кардиограмма.
Сердце, кардиограмма.
СС0

Сначала женщине вставили имплант — кардиовертер-дефибриллятора. Это прибор, который при аритмии предотвращает внезапную остановку сердца.

Но после установки пациентка продолжала страдать. Кроме того, у нее была нарушена сократительная способность этого органа. Из-за этого во время следующего вмешательства она могла умереть.

Врачам ничего не оставалось, как воспользоваться зарубежным методом и прооперировать женщину с помощью радиочастотной энергии, выключив сердце. Ранее такую операцию никогда не проводили в России.

Ранее сообщалось о том, как в Алтайском крае планируют делать шунтирование печени.

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