Жительницу Барнаула стерилизовали против ее воли

Ирине Сартаковой сделали стерилизацию без ее согласия. Об этом она узнала только через полтора года и добилась компенсации, сообщает «Банкфакс».

Женщине провели кесарево сечение в ноябре 2019 года. У Ирины начали гноиться швы, в больнице назначили спиртовые примочки, антибиотики и обезболивающие.

После ухудшения самочувствия женщина обратилась в платную поликлинику, а в марте 2021 Ирина подала на клинический центр в суд.

И лишь на заседании Сартакова узнала от врачей, что ей сделали не только кесарево, но и стерилизацию, просто якобы забыли указать это во время выписки.

При этом перед операцией женщина подписала отказ от этой процедуры. Медики предупреждали, что роды Сартаковой связаны с определенным риском, и может понадобиться стерилизация, если будет угроза жизни.

Врачи. Алтайский край Минздрав АК.

Однако в ходе разбирательств оказалось, что никаких оснований для операции не было.

Сартакова просила взыскать с ответчика 3,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. По ее просьбе назначили судмедэкспертизу.

В результате суд удовлетворил иск, но лишь частично — в пользу Ирины с медучреждения взыскали 700 тыс. рублей. Кроме того, клинический центр оштрафовали на 350 тыс. рублей.

Сартакова также просит взыскать судебные издержки.

Ранее мужчина потребовал компенсацию за опоздавший автобус и создал прецедент.