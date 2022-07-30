132 жителя Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю

За неделю 132 жителя Алтайского края обратились к медикам с жалобами на укусы клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора .

Всего с начала сезона активности клещей алтайские поликлиники зафиксировали 8616 подобных случаев, из которых 2359 пришлось на детей до 14 лет.

С начала эпидсезона 294 жителя Алтайского края заболели сибирским клещевым тифом, из них 49 — дети. Также зарегистрировано 5 подтвержденных случаев заболевания клещевым энцефалитом. С подозрением на это заболевание в алтайских больницах находятся 8 человек.

Напомним, доцент кафедры зоологии и физиологии Института биологии и биотехнологии АлтГУ Ирина Кудряшова рассказала об особенностях клещей, которые помогут защититься от кровососов.

По ее словам, больше всего в Алтайском крае распространен клещ таежный. Он встречается в лесах, на обочинах тропинок, по краям полян, на лесных опушках, в зарослях ивняков, по берегам лесных ручьев, в окрестностях Барнаула.