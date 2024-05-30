Артист прилетел из Владивостока в Читу на кинофестиваль. Но у него поднялась температура до 39 градусов.
Михайлову оказывается медпомощь в полном объеме, указывает "Фонтанка".
Александр Михайлов исполнил главную роль в культовом фильме «Любовь и голуби». Также известен по фильмам «Мужики», «Благословите женщину» и другим.
В 2022 году исполнитель главной роли в фильме "Любовь и голуби" встретился с барнаульцами. Михайлов раскритиковал использование зарубежной музыки в программах олимпийских фигуристов.
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