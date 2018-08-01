Директор барнаульского планетария предложил перенести учреждение в нагорный парк

Планетарий останется на прежнем месте пока власти не найдут для него новое здание. Об этом договорились глава Барнаула Сергей Дугин и митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, пишет газета «Вечерний Барнаул». Директор планетария Павел Ягодкин рассказал altapress.ru, что лучшим местом для своего учреждения считает нагорный парк.

Согласно постановлению мэрии № 1813 от 2014 года, до конца 2018 года барнаульский планетарий должен покинуть Кресто-Воздвиженский храм в парке «Изумрудный» — здание возвращают епархии. Но 29 июля власти и митрополит решили отложить переезд.

Где будет новый дом для планетария, пока четкого понимания нет, говорит Павел Ягодкин. Один из наиболее реальных вариантов — здание бывшего кинотеатра «Родина». Но пока оно занято — там временно обосновался кукольный театр «Сказка». Театру должны построить новое здание на ул. Пушкина к сентябрю 2019 года.

Ранее барнаульскому планетарию предлагали переехать в ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина. Но зданию требуется реконструкция. В 2014 году ее стоимость оценивали в 38 млн рублей. За такие деньги целесообразнее возвести новое здание. Лучшее место для строительства — нагорный парк, считает Павел Ягодкин.

Павел Ягодкин,

директор барнаульского планетария: