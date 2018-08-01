Директор барнаульского планетария предложил перенести учреждение в нагорный парк

Согласно постановлению мэрии № 1813 от 2014 года, до конца 2018 года барнаульский планетарий должен покинуть Кресто-Воздвиженский храм в парке «Изумрудный» — здание возвращают епархии. Но 29 июля власти и митрополит решили отложить переезд.
Где будет новый дом для планетария, пока четкого понимания нет, говорит Павел Ягодкин. Один из наиболее реальных вариантов — здание бывшего кинотеатра «Родина». Но пока оно занято — там временно обосновался кукольный театр «Сказка». Театру должны построить новое здание на ул. Пушкина к сентябрю 2019 года.
Ранее барнаульскому планетарию предлагали переехать в ДК «Трансмаш» на проспекте Ленина. Но зданию требуется реконструкция. В 2014 году ее стоимость оценивали в 38 млн рублей. За такие деньги целесообразнее возвести новое здание. Лучшее место для строительства — нагорный парк, считает Павел Ягодкин.
Павел Ягодкин,
директор барнаульского планетария:
Для нас это был бы идеальный вариант. И новая лестница бы вела не в никуда, а к важному, знаковому для города объекту. Но пока более реальным выглядит вариант с «Родиной». Его основной минус в том, что здание находится в оживленном районе — уличное освещение станет помехой для публичные наблюдений за звездным небом, которые мы хотим проводить.