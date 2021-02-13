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Жизнь

Представители администрации Барнаула и минстроя Алтайского края обсудили с горожанами вопросы сохранения зеленых зон

Собрание по защите зеленых зон, архитектурного и исторического облика города, которое планировалось провести на свежем воздухе, неожиданно перешло в иную плоскость. Власть пригласила активистов и неравнодушных горожан за стол переговоров под крышу Русско-немецкого дома на ул. Гоголя, 44.

Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Предоставлено Юрием Красильниковым.

С барнаульцами встретились председатель комитета по архитектуре и развитию города администрации краевой столицы Антон Воробьев и начальник сектора строительства краевого минстроя.

Также на собрании присутствовали руководитель Фонда имущества Алтайского края, Владислав Вакаев, писатель Анатолий Кириллин, главный редактор журнала «Культура Алтайского края», инициатор возрождения парка «Изумрудный» Лариса Вигандт, член союза архитекторов России Владимир Антоненко, общественный деятель Юрий Красильников, историк Даниил Дегтярев и другие.

Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Предоставлено Юрием Красильниковым.

Как отмечают сами активисты, зал не вместил всех желающих. На согласованное с горадминистрацией собрание пришло более 80-ти человек. Часть пришедших просто ставили подписи под обращением к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и министру высшего образования и науки Валерию Фалькову о пересмотре застройки площади Сахарова.

Большая же часть осталась на обсуждение острого вопроса сохранения зеленых зон Барнаула и исторического облика пл. Сахарова. Разговор получился конструктивным.

Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Предоставлено Юрием Красильниковым.

«Главное, мы и власть ищем новый эффективный механизм для разговора», — поделился впечатлением от встречи Юрий Красильников.

На собрании был высказан ряд предложений. Одно из ключевых — о моратории на застройку зеленых зон Барнаула. Представители власти поддержали инициативу жителей краевой столицы.

Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Встреча барнаульцев с представителями мэрии города и минстроя края по вопросу сохранения зеленых зон.
Предоставлено Юрием Красильниковым.

«Сегодня в вопросах застройки доминирует частный интерес, а не общественный или государственный, в том числе в скверах и парках, которые мы привыкли считать общественными. Нет единого плана как должен развиваться город. „Зеленого каркаса“, как такового нет. Задача — сохранить хотя бы то, что осталось», — резюмировал итоги встречи общественник.

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