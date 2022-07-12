А давайте сделаем! На Алтае маленький и гордый сельский клуб научил жителей варить кашу и тушить пожары

Громкие таланты
Дорога к селу Лосиха Косихинского района усеяна камнями. В сочетании с маленькими, но частыми ямами, создается довольно типичный русский «аттракцион».
Вдоволь накатавшись, мы подъехали к симпатичному, новой постройки зданию. Это и есть точка притяжения для сельчан любого возраста — Дом культуры «Лосихинские родники». Еще с улицы слышится пение местной артистки. На первый слух, она исполняет народную композицию.
Заходим, хотя есть опасение, что можем помешать. Голос становится громче. Выбор, в какую сторону идти, непростой. Справа — спортивный зал, слева актовый, с нарядной сценой. На перепутье мы стояли недолго. Вышел Сергей Недосейкин, один из учредителей организации. Он как раз проводил репетицию с юным дарованием.
«Мы тут к конкурсу готовимся», — пояснил новый знакомый и стал демонстрировать нам свои владения. Зрительские ряды и сцена — не сельского масштаба. Тут можно собирать концерты уровня, как минимум, краевой столицы.
А рядом со сценой и вовсе роскошная вещь — микшерная консоль. К слову, аппарат не из дешевых. Стартовая цена нового — не менее ста тысяч рублей. Приобрести технику удалось на грантовые средства. Но о них позже. Пока продолжим прогулку по «Лосихинским родникам».
Кстати, здание активистам бесплатно выделила администрация сельсовета. Иначе было бы негде разгуляться. В следующей комнате проводят время за «развивашками» самые маленькие гости Дома культуры.
Белое помещение наполнено яркими «пятнами» в виде мини-мебели. Но самое цветастое и интересное здесь — произведения юных художников. Их создают красками, карандашами, пластилином.
Каша для чиновников и воркаут
Про тягу к искусству лосихинских детишек рассказывает Светлана Вожик, еще один учредитель «Родников».
— Вот, допустим, ребенок хочет рисовать. А дома учить его некому. Он приходит сюда и пробует разные материалы и техники, чтобы не остаться на стадии «каляка-маляка». Педагогом стала одна из жительниц. По собственной инициативе, за «спасибо».
Следующая важная функция комнаты для малышей — перезагрузка детско-родительских отношений.
Женщина поясняет.
— Понятно, что взрослые очень много работают и не всегда могут проводить достаточно времени со своими детьми. И скажу как психолог, что это — причина многих сложностей в семье. Ко мне иногда приходят мальчишки-девчонки и рассказывают что-то, чего пока не могут доверить маме с папой. И вот надо и помочь, и не проговориться их «предкам».
Тогда я предлагаю ребенку привести сюда своего родителя. Они тут вместе что-то клеят, собирают, рисуют, и напряжения становится меньше. Почему-то дома так не получается. Наверное, обыденная обстановка не позволяет.
За словесное вознаграждение воспитанием подрастающего поколения занимается и пожилое.
А именно — члены Совета ветеранов. Они проводят для мальчишек и девчонок кулинарные мастер-классы по приготовлению самого народного лакомства — блинов. Конечно, для них тоже необходимо особое место. Кухня выполнена полностью из дерева, как в древнерусской избе. А на посуде и текстиле — аутентичные орнаменты.
Светлана рассказывает: «Все здесь наши мужчины сделали. От ремонта до последней полочки. Здесь даже до сих пор деревом пахнет, хотя работы провели еще в 2017 году».
Из народного колорита выбивается, разве что, стеклокерамическая плита. На ней пенсионеры готовят кашу «Дружба».
Рецепт простой: пшенка и рис долго томятся на медленном огне. Причем, варятся крупы не в обычной посуде, а в глиняной. В конце в блюдо добавляют тыкву.
Угощают кушаньем, по словам собеседников, не только сельскую, но и барнаульскую администрацию. Кстати, «кашеварня» — вторая воплощенная мечта жителей Лосихи. А первой был парк.
— Нам очень хотелось иметь какое-то облагороженное пространство для прогулок, но народных средств на это не хватало. В 2015 году мы с Сергеем написали заявку на грант от фонда Тимченко. И получили деньги. Их мы вложили в стройматериалы, детскую площадку. А на «взрослые» тренажеры удалось получить еще один грант — губернаторский, рассказывает Светлана Вожик.
Сегодня парк редко пустует. Здесь есть даже инвентарь для воркаута, чтобы парням тоже нескучно было.
Факт
Около 800 человек — население села Лосиха Косихинского района по данным на 2021 год.
В том же году активисты зарегистрировали «Лосихинские родники» как некоммерческую организацию. Объясняют решение так: гранты оформлять проще, и люди понимают, что учредители настроены на серьезный лад.
— Поскольку мы активно привлекаем к каждому проекту желающих, то они уже осознают, что сами внесли большой вклад в развитие Лосихи. И уже ведут себя иначе. Вот, к примеру, какая-нибудь баба Маша уже не промолчит, а объяснит своему внуку, что нельзя топтать цветы, которые посадил сосед, — считает героиня.
Поверили и понеслась
Сергей Недосейкин снимает лапти после репетиции и меняет их на современные кроссовки. Будто машина времени сломалась и оставила мужчину не там.
— Когда мы выиграли первый грант, сельчане поверили, что улучшить жизнь возможно. И стали приносить еще больше идей. И понеслась. «А давайте сделаем вот это и то!»
Так, помимо уже упомянутого, появились еще детский кукольный театр и библиотека.
— Еду в автобусе с кучей книг. Водитель спрашивает: «Зачем вам столько? Сейчас книги-то никто не читает. А я ему: «А к нам ходят!», — вспоминает Вожик.
В книгохранилище действительно хватает литературы на любой вкус. Правда, как поделилась с нами библиотекарь, чаще всего сюда приходят школьники. И то — в учебное время.
Разумеется, в селе с «животным» названием Лосиха мы не могли не встретить этих милых зверей. Правда, только игрушечных, с мягкой набивкой. Их пошили рукодельницы.
Вслед за одним проектом следовал другой. Причем, градус серьезности только повышался.
— В какой-то момент к нам пришли жители с инвалидностью. Сказали, что зимой испытывают трудности с уборкой снега, а летом — с покосом травы. Это вообще, честно скажу, наша общая проблема. И вот, удалось закупить оборудование, привлечь 57 добровольцев и привести территории от оград маломобильных сельчан до дороги в порядок — приводит еще один пример Светлана.
Еще одна сельская беда, которая не обошла Лосиху — пожары.
— Раньше местная инициативная группа справлялась с огнем буквально подручными средствами — ветки ломали и ими тушили. Естественно, эффективность была не такая, как хотелось бы. Мы получили Президентский грант и закупили на сумму почти 500 тыс. рублей противопожарные ранцы, модуль пожаротушения и спецодежду.
Отойти от пропасти
Собеседники рассказывают, что социально-разрушительных проблем, таких как наркомания и алкоголизм в жизни сельчан не было. Почти.
— Не так давно у нас действовал проект по строительству «мужского клуба», помещения, где сильный пол мог бы с пользой проводить время. Так вот, удалось затащить добровольцами ребят из очень неблагополучной семьи.
Парни находились уже на грани. Но каким-то чудом они все-таки увлеклись работой, общением и отошли, так сказать, от опасной черты. Через какое-то время в город переехали.
Герои не скрывают, что «улучшайзинг» Лосихи за счет грантовых средств — не сказочная история, в которой достаточно лишь человеческой инициативы.
— Нас очень поддерживает сельская администрация. Скрывать не будем, без нее у нас бы ничего не получилось. Помню, помогли с госпошлиной за оформление НКО, потому что у нас средств не было вообще, — объясняет Светлана Вожик.
Сергей Недосейкин подчеркивает, что учреждение не ставит перед собой цели залатать все лосихинские дыры.
— Чего тут говорить. Понятно, что сделать нормальную дорогу до села мы не можем, нет ресурсов. А вот к небольшим изменениям общими силами прийти реально. Главное — чтобы каждый человек понимал, как ценен для села его вклад.
Цифры
- От 150 до 500 тыс. рублей — сумма каждого из грантов, которые получила НКО «Лосихинские родники».
- До 300 тыс. рублей — собственный вклад жителей и администрации села в каждый проект.
- До 2 тыс. человеко-часов — труд добровольцев в каждой инициативе.