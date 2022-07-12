А давайте сделаем! На Алтае маленький и гордый сельский клуб научил жителей варить кашу и тушить пожары

Светлана Вожик и Сергей Недосейкин, учредители Дома культуры «Лосихинские родники», говорят: «У нас народ всегда активный был. Предлагал то одно, то другое». Но до 2015 года денег на реализацию ни «того», ни «другого» не было. Пока за дело ни взялись наши герои. Несколько лет спустя, в 2022 году, они встретили корреспондентов altapress.ru в обновленном здании, полном интересностей для детей и взрослых. Рассказываем, как активистам удается не только организовывать досуг сельчан, но делать их жизнь немного легче.

Громкие таланты

Дорога к селу Лосиха Косихинского района усеяна камнями. В сочетании с маленькими, но частыми ямами, создается довольно типичный русский «аттракцион».

Вдоволь накатавшись, мы подъехали к симпатичному, новой постройки зданию. Это и есть точка притяжения для сельчан любого возраста — Дом культуры «Лосихинские родники». Еще с улицы слышится пение местной артистки. На первый слух, она исполняет народную композицию.

Заходим, хотя есть опасение, что можем помешать. Голос становится громче. Выбор, в какую сторону идти, непростой. Справа — спортивный зал, слева актовый, с нарядной сценой. На перепутье мы стояли недолго. Вышел Сергей Недосейкин, один из учредителей организации. Он как раз проводил репетицию с юным дарованием.

«Мы тут к конкурсу готовимся», — пояснил новый знакомый и стал демонстрировать нам свои владения. Зрительские ряды и сцена — не сельского масштаба. Тут можно собирать концерты уровня, как минимум, краевой столицы.

А рядом со сценой и вовсе роскошная вещь — микшерная консоль. К слову, аппарат не из дешевых. Стартовая цена нового — не менее ста тысяч рублей. Приобрести технику удалось на грантовые средства. Но о них позже. Пока продолжим прогулку по «Лосихинским родникам».

Кстати, здание активистам бесплатно выделила администрация сельсовета. Иначе было бы негде разгуляться. В следующей комнате проводят время за «развивашками» самые маленькие гости Дома культуры.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

Белое помещение наполнено яркими «пятнами» в виде мини-мебели. Но самое цветастое и интересное здесь — произведения юных художников. Их создают красками, карандашами, пластилином.

Каша для чиновников и воркаут

Про тягу к искусству лосихинских детишек рассказывает Светлана Вожик, еще один учредитель «Родников».

— Вот, допустим, ребенок хочет рисовать. А дома учить его некому. Он приходит сюда и пробует разные материалы и техники, чтобы не остаться на стадии «каляка-маляка». Педагогом стала одна из жительниц. По собственной инициативе, за «спасибо».

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

Следующая важная функция комнаты для малышей — перезагрузка детско-родительских отношений.

Женщина поясняет.

— Понятно, что взрослые очень много работают и не всегда могут проводить достаточно времени со своими детьми. И скажу как психолог, что это — причина многих сложностей в семье. Ко мне иногда приходят мальчишки-девчонки и рассказывают что-то, чего пока не могут доверить маме с папой. И вот надо и помочь, и не проговориться их «предкам».

Тогда я предлагаю ребенку привести сюда своего родителя. Они тут вместе что-то клеят, собирают, рисуют, и напряжения становится меньше. Почему-то дома так не получается. Наверное, обыденная обстановка не позволяет.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

За словесное вознаграждение воспитанием подрастающего поколения занимается и пожилое.

А именно — члены Совета ветеранов. Они проводят для мальчишек и девчонок кулинарные мастер-классы по приготовлению самого народного лакомства — блинов. Конечно, для них тоже необходимо особое место. Кухня выполнена полностью из дерева, как в древнерусской избе. А на посуде и текстиле — аутентичные орнаменты.

Светлана рассказывает: «Все здесь наши мужчины сделали. От ремонта до последней полочки. Здесь даже до сих пор деревом пахнет, хотя работы провели еще в 2017 году».

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

Из народного колорита выбивается, разве что, стеклокерамическая плита. На ней пенсионеры готовят кашу «Дружба».

Рецепт простой: пшенка и рис долго томятся на медленном огне. Причем, варятся крупы не в обычной посуде, а в глиняной. В конце в блюдо добавляют тыкву.

Угощают кушаньем, по словам собеседников, не только сельскую, но и барнаульскую администрацию. Кстати, «кашеварня» — вторая воплощенная мечта жителей Лосихи. А первой был парк.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

— Нам очень хотелось иметь какое-то облагороженное пространство для прогулок, но народных средств на это не хватало. В 2015 году мы с Сергеем написали заявку на грант от фонда Тимченко. И получили деньги. Их мы вложили в стройматериалы, детскую площадку. А на «взрослые» тренажеры удалось получить еще один грант — губернаторский, рассказывает Светлана Вожик.

Сегодня парк редко пустует. Здесь есть даже инвентарь для воркаута, чтобы парням тоже нескучно было.

Факт Около 800 человек — население села Лосиха Косихинского района по данным на 2021 год.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

В том же году активисты зарегистрировали «Лосихинские родники» как некоммерческую организацию. Объясняют решение так: гранты оформлять проще, и люди понимают, что учредители настроены на серьезный лад.

— Поскольку мы активно привлекаем к каждому проекту желающих, то они уже осознают, что сами внесли большой вклад в развитие Лосихи. И уже ведут себя иначе. Вот, к примеру, какая-нибудь баба Маша уже не промолчит, а объяснит своему внуку, что нельзя топтать цветы, которые посадил сосед, — считает героиня.

Поверили и понеслась

Сергей Недосейкин снимает лапти после репетиции и меняет их на современные кроссовки. Будто машина времени сломалась и оставила мужчину не там.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

— Когда мы выиграли первый грант, сельчане поверили, что улучшить жизнь возможно. И стали приносить еще больше идей. И понеслась. «А давайте сделаем вот это и то!»

Так, помимо уже упомянутого, появились еще детский кукольный театр и библиотека.

— Еду в автобусе с кучей книг. Водитель спрашивает: «Зачем вам столько? Сейчас книги-то никто не читает. А я ему: «А к нам ходят!», — вспоминает Вожик.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

В книгохранилище действительно хватает литературы на любой вкус. Правда, как поделилась с нами библиотекарь, чаще всего сюда приходят школьники. И то — в учебное время.

Разумеется, в селе с «животным» названием Лосиха мы не могли не встретить этих милых зверей. Правда, только игрушечных, с мягкой набивкой. Их пошили рукодельницы.

Вслед за одним проектом следовал другой. Причем, градус серьезности только повышался.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

— В какой-то момент к нам пришли жители с инвалидностью. Сказали, что зимой испытывают трудности с уборкой снега, а летом — с покосом травы. Это вообще, честно скажу, наша общая проблема. И вот, удалось закупить оборудование, привлечь 57 добровольцев и привести территории от оград маломобильных сельчан до дороги в порядок — приводит еще один пример Светлана.

Еще одна сельская беда, которая не обошла Лосиху — пожары.

— Раньше местная инициативная группа справлялась с огнем буквально подручными средствами — ветки ломали и ими тушили. Естественно, эффективность была не такая, как хотелось бы. Мы получили Президентский грант и закупили на сумму почти 500 тыс. рублей противопожарные ранцы, модуль пожаротушения и спецодежду.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

Отойти от пропасти

Собеседники рассказывают, что социально-разрушительных проблем, таких как наркомания и алкоголизм в жизни сельчан не было. Почти.

— Не так давно у нас действовал проект по строительству «мужского клуба», помещения, где сильный пол мог бы с пользой проводить время. Так вот, удалось затащить добровольцами ребят из очень неблагополучной семьи.

Парни находились уже на грани. Но каким-то чудом они все-таки увлеклись работой, общением и отошли, так сказать, от опасной черты. Через какое-то время в город переехали.

«Лосихинские родники». Анна Зайкова.

Герои не скрывают, что «улучшайзинг» Лосихи за счет грантовых средств — не сказочная история, в которой достаточно лишь человеческой инициативы.

— Нас очень поддерживает сельская администрация. Скрывать не будем, без нее у нас бы ничего не получилось. Помню, помогли с госпошлиной за оформление НКО, потому что у нас средств не было вообще, — объясняет Светлана Вожик.

Сергей Недосейкин подчеркивает, что учреждение не ставит перед собой цели залатать все лосихинские дыры.

— Чего тут говорить. Понятно, что сделать нормальную дорогу до села мы не можем, нет ресурсов. А вот к небольшим изменениям общими силами прий­ти реально. Главное — чтобы каждый человек понимал, как ценен для села его вклад.