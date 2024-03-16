16 марта
﻿
Жизнь

«А-ха-ха» и «зимагедон» в глуши. Чем прославился «Веселый молочник» Уолкер и что он сделал на Алтае за 8 лет

«А-ха-ха», «зимагедон» в 2016-м, электричество в 2024-м, клещ, мост. Чем прославился «Веселый молочник» Джастас Уолкер и что он успел сделать на Алтае за 8 лет?

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.
На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.
Altapress.ru
  • В 2014 году Уолкер дал на ТВ комментарий по поводу импортозамещения. И заразительно засмеялся на словах «...не будет этого вашего итальянского сыра!». Ролик стал вирусным, Джастас — мемом. Сам он позже рассказывал, что его слова вырвали из контекста: он совсем не злорадствовал, а лишь объяснял, что проблемы сельского хозяйства — вовсе не из-за импортной продукции.

«Я столько лет проповедовал, читал лекции о финансовом планировании, о фермерстве, рассказывал о семейном образовании — а прославился такой ерундой!».

  • В Солонешенский район Алтайского края Уолкер переехал с семьей в 2016 году: чтобы открыть здесь молочную ферму, выпускать сыры, продавать мясо и шерсть.
  • Уолкер купил 100 га земли, обзавелся домашним скотом. Но первая попытка в организации фермы не была успешной. Мужчина приехал в Россию в октябре, в тот год рано выпал снег и заготовленные юрты замело. В своем блоге Уолкер вспоминал это время как «зимагедон».
  • Вторая попытка и вовсе едва не закончилась трагедией: Джастаса укусил клещ. Он заразился боррелиозом и полгода восстанавливал здоровье.
На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.
На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.
Altapress.ru
  • Ферму все-таки построил. Нестандартную для глухих деревушек: с антенной для спутникового интернета, солнечными панелями и помещениями для наемных работников.
  • С помощью краудфандинга Джастас купил китайский трактор и автомобиль для доставки сыров.
  • В 2017-м фермер сам построил мост через речку Куевату.
  • Уолкер — сторонник семейного образования. Он уверен, что подготовиться к ЕГЭ и поступить в университет можно и без школы.
  • В 2022-м медийный фермер снялся в сериале «Земля больших возможностей».
  • На YouTube-канале Уолкера — 145 тыс. подписчиков.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость