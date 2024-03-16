«А-ха-ха» и «зимагедон» в глуши. Чем прославился «Веселый молочник» Уолкер и что он сделал на Алтае за 8 лет

- В 2014 году Уолкер дал на ТВ комментарий по поводу импортозамещения. И заразительно засмеялся на словах «...не будет этого вашего итальянского сыра!». Ролик стал вирусным, Джастас — мемом. Сам он позже рассказывал, что его слова вырвали из контекста: он совсем не злорадствовал, а лишь объяснял, что проблемы сельского хозяйства — вовсе не из-за импортной продукции.
«Я столько лет проповедовал, читал лекции о финансовом планировании, о фермерстве, рассказывал о семейном образовании — а прославился такой ерундой!».
- В Солонешенский район Алтайского края Уолкер переехал с семьей в 2016 году: чтобы открыть здесь молочную ферму, выпускать сыры, продавать мясо и шерсть.
- Уолкер купил 100 га земли, обзавелся домашним скотом. Но первая попытка в организации фермы не была успешной. Мужчина приехал в Россию в октябре, в тот год рано выпал снег и заготовленные юрты замело. В своем блоге Уолкер вспоминал это время как «зимагедон».
- Вторая попытка и вовсе едва не закончилась трагедией: Джастаса укусил клещ. Он заразился боррелиозом и полгода восстанавливал здоровье.
На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе.
Altapress.ru
- Ферму все-таки построил. Нестандартную для глухих деревушек: с антенной для спутникового интернета, солнечными панелями и помещениями для наемных работников.
- С помощью краудфандинга Джастас купил китайский трактор и автомобиль для доставки сыров.
- В 2017-м фермер сам построил мост через речку Куевату.
- Уолкер — сторонник семейного образования. Он уверен, что подготовиться к ЕГЭ и поступить в университет можно и без школы.
- В 2022-м медийный фермер снялся в сериале «Земля больших возможностей».
- На YouTube-канале Уолкера — 145 тыс. подписчиков.
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