А небо несколько часов «горело». Как в Алтайском крае 5 раз наблюдали полярное сияние и какие «знамения» в нем видели

- В ноябре 1882 года барнаульцы дважды наблюдали полярное сияние. Оба раза оно произошло в морозную и ясную погоду. Сияние продолжалось около четырех часов, начиная с семи вечера.
- Очевидец и житель Барнаула Дудоладов вспоминал ноябрь 1882 года и сравнивал полярное сияние с «грандиозными пожарами», которые бывают на Алтае.
От самого горизонта большая часть неба на северной стороне как бы пылала. Звезды через пламя сияния были видны довольно хорошо. С первого раза казалось, что это отражение одного из тех грандиозных пожаров, которые так часто бывают на Алтае, но длинные боковые полосы свидетельствовали противное, и 3-го и 5-го ноября вспыхивание и потухание сияния повторялись несколько раз.
Полярное сияние.
ru.wikipedia.org
- Особенный переполох полярное сияние произвело на телеграфной станции Барнаула в 1882 году. Явление отразилось на приборах, на магнитной стрелке, которая отклонялась на 40% вместо положенных пяти-восьми. На одной из станций на проводах заметили налет мелких огоньков, которые напоминали бирюзу.
- Жители Алтая смогли увидеть грандиозное полярное сияние и 25 сентября 1909 года. Его наблюдали многие страны мира, в том числе Сингапур и даже Батавия (ныне Джакарта) — в шести градусах южнее нулевой широты.
Полярное сияние.
ru.wikipedia.org
- А вот полярное сияние в январе 1938 года для многих жителей Алтайского края осталось незамеченным — все небо было красноватого оттенка, поэтому разглядеть что-либо не получилось.
- В первые дни января 1941 года на Алтае вдруг резко потеплело (до +2 градусов), прошли дожди, которые сменила сильная снежная буря. А весной, вечером 1 марта, небо озарилось всполохами полярного сияния. Северная часть горизонта стала багрово-красной.
Полярное сияние.
ru.wikipedia.org
- По свидетельствам очевидцев, окраска сияния быстро менялась: переходила в зеленый, потом меняла оттенки. К полуночи полосы напоминали перистые облака. Явление продолжалось до трех часов ночи.
- Спустя 10 дней Барнаулка вышла из берегов и затопила базар, улицу Пушкина, Ленинский и Социалистический проспекты. Старожилы тогда говорили, что природа предсказывает суровые испытания.