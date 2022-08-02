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Жизнь

А теперь горбатый. В Барнауле покажут легендарный балет «Собор Парижской Богоматери»

9 августа в Барнауле покажут балет «Собор Парижской Богоматери» в постановке легендарного хореографа Ролана Пети.

Собор Парижской Богоматери
Собор Парижской Богоматери
theatrehd.com

Балет по мотивам романа Гюго будут транслировать в кинотеатре «Галактика».

«История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории — звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго», — говорится в анонсе.

Впервые балет был поставлен 1965 году в Парижской национальной опере, и с тех пор «Собор Парижской Богоматери» — одна из визитных карточек прославленной французской труппы.

Начало в 19:00, цена билета 450−550 рублей.

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