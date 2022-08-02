А теперь горбатый. В Барнауле покажут легендарный балет «Собор Парижской Богоматери»

Балет по мотивам романа Гюго будут транслировать в кинотеатре «Галактика».

«История о любви, верности, предательстве и вероломстве в трактовке французского хореографа лишена средневековой атрибутики и излишне романтического флёра. Этот графически четкий, пластически выразительный спектакль, главным героем которого становится не Эсмеральда, а, вероятно, самый трагический персонаж истории — звонарь Квазимодо, возвращает зрителям трагический смысл творения Гюго», — говорится в анонсе.

Впервые балет был поставлен 1965 году в Парижской национальной опере, и с тех пор «Собор Парижской Богоматери» — одна из визитных карточек прославленной французской труппы.