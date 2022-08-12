«А теперь споем корпоративный гимн»: на Алтае назвали странные правила и традиции на работе

Жители Алтайского края поучаствовали в опросе и назвали самые странные правила от работодателей.

Например, почти 30% респондентов раздражаются, когда пытаются контролировать их рабочее время: не пускают на обеды и перерывы, перекуры или даже в туалет.

18% работников не понимают, зачем нужно обедать всем отделом. Еще 15% стараются игнорировать спортивные активности, в которые приглашает компания.

Дресскод возмущает 11% отвечающих. По их мнению, работодатель не должен контролировать стиль и цвет одежды.

Кроме того, 8% не понимают, почему на рабочий стол нельзя поставить цветок, бутылку воды или фотографию любимого кота.

А вот корпоративный гимн возмущает только 5% ответивших.

Большинство респондентов (53%) отмечает, что информация о необычных корпоративных правилах не будет отталкивающим фактором при трудоустройстве на новую работу.

Еще 36% будут ориентироваться по обстоятельствам, но не исключают, что из-за странных правил в компании могут отклонить приглашение на собеседование. Остальные ответившие точно не готовы принять такое предложение о работе.

В целом, 61% опрошенных считает, что корпоративные традиции важны, но нетрадиционные правила не должны быть обязательными для всех, есть категория людей, которых это демотивирует в работе.