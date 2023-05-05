5 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

А у нас – водолаз: на речном водозаборе в Барнауле прочистили водовод

В «Росводоканал Барнаул» рассказали о плановых работах по прочистке участка водовода, по которому осуществляется подъем воды на первом речном водозаборе. Учитывая, что эти работы подводные - для их проведения из Новосибирска прибыла группа водолазов.

Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле.
Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Представители компании-подрядчика сначала обследовали часть сооружения, которая находится в русле реки, затем провели очистку оголовка водовода, сороудерживающих решеток, а также водоприёмной камеры, через которые вода из Оби попадает на первый речной водозабор. Водолазы трудились несколько недель, все поставленные задачи выполнили, - рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин.

Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле.
Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле.
Фото: Дмитрий Лямзин.
Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле.
Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле.
Фото: Дмитрий Лямзин.

Мероприятие поможет снизить нагрузку на фильтры очистных сооружений. На эти цели водоканал потратил 4,95 млн рублей.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость