А у нас – водолаз: на речном водозаборе в Барнауле прочистили водовод

Представители компании-подрядчика сначала обследовали часть сооружения, которая находится в русле реки, затем провели очистку оголовка водовода, сороудерживающих решеток, а также водоприёмной камеры, через которые вода из Оби попадает на первый речной водозабор. Водолазы трудились несколько недель, все поставленные задачи выполнили, - рассказал директор по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александр Дудкин.

Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин. Водолазы прочистили водовод на речном водозаборе в Барнауле. Фото: Дмитрий Лямзин.