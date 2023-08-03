3 августа
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Жизнь

Администрация Бийска выдала предписание давно умершей женщине

Умершую женщину из Бийска попросили демонтировать за свой счет водоотводную трубу, которую она якобы установила самовольно, сообщают "Вести Алтай".

Пенсионерка.
Пенсионерка.
unsplash.com

Мужчина выкупил участок под частный дом, где раньше был пустырь. Местность на этом участке каждую весну затапливает талыми водами.

Новый хозяин планировал отсыпать территорию, чтобы предотвратить подтопления, но ему помешала труба. Он обратился в администрацию с просьбой убрать ее.

Администрация передала предписание теще местного жителя, которая, по мнению властей, самовольно установила трубу.

Однако выяснилось, что горожанка, к которой предъявили претензии, умерла еще два года назад.

Администрация города уверяет, что мешающая труда не находится у них на балансе, а значит разобраться с ней они не могут. Как и дать ответа, что делать людям, если их участок будет подтапливать.

Ранее в Бийске люди стали больше обращаться в больницу с ожогами от борщевика.

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