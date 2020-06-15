Адвокат Ефремова жадностью объяснил отказ семьи погибшего от денег

Адвокат Михаила Ефремова рассказал « Пятому каналу », что близкие погибшего в ДТП с артистом отказались от материальной помощи, так как намерены получить больше денег.

Напомним, 8 июня Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой», водитель которой на следующий день скончался в больнице от множественных травм. После выяснилось, что актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Адвокат Эльман Пашаев уверен, что близкие погибшего Сергея Захарова намерены получить больше денег, чем им предлагают сейчас. Поэтому они не идут на контакт.

«Когда кто-то себе грязный пиар делает, отговаривает, что нам пока ничего не надо, мы будем большие деньги получать, это заблуждение. Ефремов — не олигарх! <…> До суда можно получить определенную материальную, моральную помощь. А когда человека сажают, что они получат? Об этом речь идет. Это же все равно, выплата денег — не означает, что это его освобождает от уголовной ответственности», — отметил Пашаев.

Он также подчеркнул, что Ефремов постоянно ищет пути для извинения перед родственниками погибшего.

По словам адвоката, сторона артиста неоднократно приносила свои извинения — и на предварительном следствии, и на судебном заседании

На вопрос о состоянии Ефремова после ДТП Пашаев ответил, что артист не нарушает условия домашнего ареста.